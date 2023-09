Scavenius langer ud efter partitoppen: Et forsøg på karaktermord

Folketingsmedlem Theresa Scavenius, som er blevet smidt ud af Alternativets folketingsgruppe, mener, at hun er udsat for karaktermod.

Det skriver hun på X.

- Det er jeres ansvar at gennemskue, at der er et tydeligt forsøg på karaktermord, fordi de ingen reelle argumenter har, skriver Scavenius blandt andet.

"Jeres" er medierne, som skriver om sagen. Scavenius henviser desuden til Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde, og forperson for hovedbestyrelsen Trine Aslaug Hansen. De taler begge usandt, mener hun.

Scavenius afviser alle anklager mod hende og "forventer dementi", skriver hun.

Søndag meddelte Alternativet, at Scavenius ikke længere var en del af partiets folketingsgruppe. Og at hun dermed var frataget alle de ordførerposter, hun havde.

Scavenius er ikke smidt ud af Alternativet, selv om det ellers var det, som Alternativets folketingsgruppe, der nu er nede på fem medlemmer, havde ønsket.

Sagen om Scavenius kom frem onsdag i sidste uge, da DR kunne bringe historien om, at den øvrige folketingsgruppe ville have Scavenius ekskluderet på grund af blandt andet samarbejdsproblemer.

Samme dag havde Alternativet inviteret til pressemøde i forbindelse med partiets sommergruppemøde. Men da Scavenius-sagen kom frem, blev pressemødet aflyst.

Fredag meddelte Scavenius, at hun havde forladt den interne proces med mægling, som var igangsat af Alternativets hovedbestyrelse.

I et opslag i en facebookgruppe for Alternativets medlemmer har Scavenius skrevet, at hun vil overveje sin fremtid i partiet.

Scavenius blev valgt ind i Folketinget ved valget i november sidste år. Her kom Alternativet ind med seks mandater. Siden da har Scavenius været et problem, lyder det fra kollegerne.

Ifølge gruppeforperson Helene Liliendahl Brydensholt har Alternativets øvrige folketingsgruppe oplevet, at Scavenius blandt andet har udvist modvillighed mod at samarbejde, været "grov" over for medarbejdere og gruppemedlemmer samt skadet Alternativets samarbejde med andre partier.

Ritzau forsøger at få en kommentar fra Scavenius og Rosenkilde.

