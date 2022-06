At sende kampvogne fra Danmark til det krigshærgede Ukraine har vist sig lettere sagt end gjort.

Danmark har besluttet at overdrage 20 af sine Piranha III-infanterikampvogne til Ukraine for at hjælpe landet med at modstå den russiske hær. Men eftersom kampvognene kommer fra Schweiz, måtte de danske myndigheder bede Schweiz om tilladelse, og her har Danmark fået afslag.