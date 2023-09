Scleroseforeningens landsindsamling sætter rekord

Søndag er der blevet indsamlet 6,1 millioner kroner til Scleroseforeningens landsindsamling.

Det er et rekordbeløb for organisationen, fremgår det af en pressemeddelelse.

Omkring 5000 borgere var på gaden for at samle ind.

- Vi har en af verdens højeste forekomster af sygdommen i Danmark, og skal vi vende den udvikling, så er der kun én vej, og det er at styrke forskningen. Det er formålet med, at vi samler ind, og jeg er så glad og rørt over, at det er et formål, danskerne bakker op om, siger administrerende direktør Klaus Høm.

Artiklen fortsætter under annoncen

Dagens landsindsamling er den femte af sin slags for foreningen.

Sidste år blev der samlet 5,6 millioner kroner ind, mens der i 2021 blev indsamlet 5,8 millioner kroner, hvilket var den hidtidige rekord.

De 6,1 millioner går til danske forskningsprojekter, der skal bidrage med viden om årsagerne til sklerose og behandlingsmulighederne heraf, lyder det i meddelelsen.

I Danmark har 18.129 personer sklerose, oplyser foreningen. Sygdommen rammer typisk i alderen 20 til 40 år.

Sklerose er uhelbredelig, og årsagen er endnu ikke kortlagt. Det er en sygdom, hvor immunsystemet ved en fejl begynder at angribe hjernen og rygmarven.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den rammer dobbelt så mange kvinder som mænd.

Danmark har den tredjehøjeste forekomst af sklerose i Europa og den fjerdehøjeste forekomst i verden.

Antallet af skleroseramte i Danmark er fordoblet siden 2000.

/ritzau/