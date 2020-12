Se hvad du gør med sovse- og rødvinsrester

* Har du rødvinsrester, så hæld dem i isterningebakker, og frys dem ned, så du kan bruge dem i din næste rødvinssovs.

* Smid ikke dine økologiske appelsinskaller ud, men lav et citruskoncentrat, der er godt i blandt andet is og kager. Vej skallen, og tilføj en tilsvarende vægt i sukker, hvorefter du blender de to ingredienser sammen.

* Frys resterne af flæskestegssovsen ned, da den er velegnet til medisterpølse og frikadeller.

Kilde: Birte Brorson, specialist i økologisk og klimavenlig køkkenomlægning og rådgiver for Stop Spild af Mad.

/ritzau fokus/