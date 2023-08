Se reaktionerne: Ellemann skifter stol med Troels Lund Poulsen. Er timingen udtryk for ”rent dilettanteri”?

Forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V) bytter ministerpost med Venstres Troels Lund Poulsen.

Jakob Ellemann-Jensen vil fremover være økonomiminister, mens Troels Lund Poulsen vil være forsvarsminister.

Ellemann-Jensen beholder dog sin titel som vicestatsminister.

Jakob Ellemann-Jensen kan ikke fortsætte som forsvarsminister, hvis han også skal være Venstres formand. Det siger Ellemann-Jensen på et pressemøde her til morgen.

Om timingen for ministerrokaden siger han:

"Det havde været meget mere elegant, hvis det her skete for tre uger siden."

Ministerrokaden sker, efter at Jakob Ellemann-Jensen for få uger siden vendte tilbage til jobbet som forsvarsminister efter et halvt års sygefravær; en ministerpost, som han ved regeringsdannelsen erklærede, at han selv havde valgt og var glad for.

Det sker på en dag, Jakob Ellemann-Jensen skulle have været i samråd i sms-sagen senere i dag klokken 10.30.

Og så sker det på et tidspunkt, hvor den uvildige advokatundersøgelse af Elbit-sagen endnu ikke præsenteret.

Våbensagen, som den også bliver kaldet, handler kort og godt om, at Jakob Ellemann-Jensen den 26. januar fremlagde en hastebehandling af indkøb af våbensystemer fra israelske Elbit Systems til en værdi af 1,74 milliarder kroner. Det blev fortalt, at tilbuddet ville udløbe den 31. januar, hvorfor udvalget, som skulle blåstemple indkøbet, havde travlt, og et bredt flertal stemte i løbet af få timer ”ja”.

Senere kunne netmediet Altinget afsløre, at tilbuddet udløb fem måneder senere. Derfor har forsvarsministeren indtil nu været anklaget for vildledning. Ellemann-Jensen har undskyldt sin egen rolle i sagen, men sagen skal stadig undersøges yderligere i en advokatundersøgelse.

Kristeligt Dagblad har samlet en række reaktioner på ministerrokaden. B.T.'s nyhedschef Jakob Friberg skriver følgende på det sociale medie X, tidligere Twitter:

Ellemann skulle i sms-samråd i dag kl. 10.30.



Ifølge Forsvarsministeriets presseafdeling er det endnu uvist, om Troels Lund Poulsen deltager i stedet. #dkpol — Jacob Friberg (@Jacob_Friberg) August 22, 2023

Morten Messerschmidt, formand for Dansk Folkeparti, undrer sig også over timingen.

Af rituel respekt for @venstredk vælger jeg at antage, at der er en anden grund til timingen i dagens ministerrokade end, at @JakobEllemann gerne ville være forsvarsminister under Zelenskys besøg. Alt andet ville jo være udtryk for rent dilettanteri... #dkpol #Ministerrokade — Morten Messerschmidt (@MrMesserschmidt) August 22, 2023

Ifølge den tidligere Venstre-politiker, Søren Pind, er rokaden en klog beslutning.

Klogt skifte til Økonomiministeriet. Mere strategisk - som Vestager. Men bliver interessant at høre, hvorfor nu og ikke før. Dvs ved tilbagekomst. — Søren Pind (@sorenpind) August 22, 2023

Jarl Cordua, Berlingskes politiske kommentator, lægger sig på linje med Søren Pind. Han mener, at beslutningen er god for begge parter.

MEGET KLOGT. Ellemann og Troels Lund bytter plads i regeringen. Det er det helt rigtige at gøre. Jeg har fra begyndelsen været meget kritisk overfor at Ellemann blev forsvarsminister og ikke økonomiminister. Nu sker det. Det er godt for alle parter. (1/2) #dkpol #rokade — Jarl Cordua (@cordua_jarl) August 22, 2023

DR's politiske journalist og analytiker Rikke Gjøl Mansø finder dog Jakob Ellemann-Jensens nye ministerpost en smule mystisk.

Ellemann valgte i 2022 forsvarsministerposten “med hjertet”:



- Jeg har brug for at være en central del af regeringen og kunne følge andre spor, og det giver posten mig her plads til. Havde jeg været i et tungt økonomisk ministerium, havde jeg været låst fast. — Rikke Gjøl Mansø (@RikkeGjolManso) August 22, 2023

