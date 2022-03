Se reaktionerne: "Hovedløst" eller "nødvendigt"? Forsvarsaftale deler vandene

Skal Danmark til at være med til at tage beslutninger om EU's militære operationer? Og skal vi deltage i dem - altså de militære operationer? Indtil videre holder det såkaldte forsvarsforbehold Danmark væk fra både afstemninger og konkrete operationer på forsvarsområdet i EU, men søndag aften blev regeringen enig med partierne Venstre, Konservative, Radikale Venstre og SF om, at det skal være slut med at sidde på sidelinjen. I hvert fald hvis danskerne er enige, når de den 1. juni skal stemme om, hvorvidt forbeholdet skal afskaffes.

Udover planen om at sende forsvarsforbeholdet til folkeafstemning, blev de fem partier enige om at forhøje Danmarks forsvarsbudget til to procent af bruttonationalproduktet inden udgangen af 2033. Det betyder, at der skal afsættes 18 milliarder ekstra til Forsvaret om året.

Af partilederne selv, der var med til at underskrive aftalen, har flere brugt ordet "historisk". Statsminister Mette Frederiksen (S) anbefaler "kraftigt" danskerne til at stemme ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet den 1. juni.

"Vi vil være med helhjertet, fuldtonet, uden forbehold," sagde hun på pressemødet søndag.

Dagen derpå er der også andre, der har noget at sige om aftalen. Der er meninger, de er delte, og der er mange af dem. Kristeligt Dagblad har lavet et overblik:

Søren Pape Poulsen, politisk leder for Det Konservative Folkeparti

Ordet ”historisk” bliver for ofte brugt i politik. Denne gang er den god nok. Vi går fra at være et land, der beder andre om at beskytte os – til at være et land, der fuldt og helt indgår i et fællesskab, hvor vi beskytter hinanden. Det kan vi alle være stolte af #dkpol pic.twitter.com/PoSghyW8f9 — Søren Pape Poulsen (@SorenPape) March 6, 2022

Søren Pind, Tidligere minister og folketingsmedlem for Venstre

Kære @SocDemodk @venstredk @KonservativeDK @radikale og @SFpolitik - hvem krævede det først skulle være i 2033? Ærlig talt - jeg havde så absolut ventet mig mere af netop jer! https://t.co/ydevWGZyRz — Søren Pind (@sorenpind) March 6, 2022

Morten Messerschmidt, partiformand for Dansk Folkeparti

Hvad med om Østrig, Cypern, Finland, Irland, Malta og Sverige meldte sig ind i Nato – i stedet for at Danmark skal melde sig ind i et EUforsvar, som kan blive dirigeret rundt på den halve klode efter fransk-tysk dirigentstok..? #dkpol #mereDKmindreEU https://t.co/e0X6c0LhVB — Morten Messerschmidt (@MrMesserschmidt) March 6, 2022

Tobias Clausen, Politisk rådgiver for Enhedslisten

Udskriver regeringen en folkeafstemning om forsvarsforbeholdet i den aktuelle situation, er det opportunisme i sin reneste form. Forbeholdet har *ingen* betydning for, hvordan Danmark kan hjælpe Ukraine. Ekstremt uskønt at (mis)bruge en tragedie politisk på den måde. #dkpol #eudk — Tobias Clausen (@TClausen_) March 6, 2022

Pernille Vermund, Partiformand for Nye Borgerlige

Ja tak til at øge forsvarsbudgettet til 2 % af BNP 👍🏻 Nej tak til at afskaffe forsvarsforbeholdet og afgive mere suverænitet til EU 👎🏻 #dkpol — Pernille Vermund (@PernilleVermund) March 6, 2022

Samira Nawa, Medlem af folketinget for Det Radikale Venstre

Historisk. Fem partier træffer sammen tre store beslutninger, for vores fælles fremtid: vi skal accelerere den grønne omstilling og være fri af russisk gas, folkeafstemning 1. Juni om forsvarsforbeholdet og 2 pct at BNP til forsvar og sikkerhed.#dkpol pic.twitter.com/aQB6h8riZW — Samira Nawa (@SamiraNawa) March 6, 2022

Nikolaj Villumsen, Medlem af EU-Parlamentet for Enhedslisten

Der findes ærlig talt ikke nogen mere hovedløs måde at bruge fællesskabet skattekroner på end at binde sig til en bureaukratisk målsætning om militær for 2% af BNP om året.



Det bliver en fest for den amerikanske militærindustri.



Det bliver tragisk for velfærden! #dkpol #eudk — Nikolaj Villumsen (@nvillumsen) March 6, 2022

Michael Aastrup Jensen, Medlem af Folketinget for partiet Venstre

Med dagens store aftale mellem de gamle partier i Folketinget, så har vi taget en historisk stor beslutning, for at sikre og forstærke vores sikkerhed. Danmark er kastet ud i en ny usikker verdensorden med Putins aggressive krig, hvor alle de tiltag er nødvendige #dkpol — Michael Aastrup Jensen (@michaelaastrup) March 6, 2022

Sofie Carsten Nielsen, Politisk leder for Det Radikale Venstre

JA FOR DÆLEN! Det er en STOR dag. Partierne på tværs af Folketinget tager sammen ansvar for forsvar- og sikkerhedspolitik, for det europæiske fællesskab, og at vi skal være HELT uafhængige af Putins gas, olie og kul. Stolt, taknemmelig og håbefuld! — Sofie Carsten Nielsen (@sofiecn) March 6, 2022

Peter Kofod, Medlem af Europa-Parlamentet for Dansk Folkeparti

Klart JA til flere penge til Forsvaret.

Klart NEJ til at afskaffe forsvarsforbeholdet. #dkpol — Peter Kofod(DF) (@KofodPeter) March 6, 2022

Jens Rohde, Folketingsmedlem for Kristendemokraterne

Jeg har i eftermiddag meddelt @statsministeren, at KD tilslutter sig det nationale kompromis om dansk forsvar og folkeafstemningen, som bør give et bragende ja dek 1. Juni. #dkpol #dkmedier @tv2nyhederne @tv2newsdk — Jens Rohde (@rohde_jens) March 6, 2022

Stine Bosse, Dansk erhvervsleder

Sådan 💪🏼🙏🏽

Afstemning 1. Juni - forsvarsforbeholdet skal væk

EU - værner om Europas fælles værdier - i ❤️ af 🇪🇺

🇩🇰 forsvar skal styrkes

🙏🏽 @venstredk @Spolitik @radikale @SFpolitik @KonservativeDK #dkpol er trådt i karakter — Stine Bosse / Christine (@BosseStine) March 6, 2022

Jakob Sølvhøj, Folketingsmedlem for Enhedslisten

18 mia kr mere om året til militæret. Er der mon nogen, der tror på udmeldingen fra de 5 partier om, at det ingen betydning vil få for velfærden? Det gør vi ikke i Enhedslisten. Vi siger nej. #dkpol — Jakob Sølvhøj (@JakobSoelvhoej) March 6, 2022

Signe Munk, Folketingsmedlem for SF

Stærkt nationalt kompromis! Verden af idag kræver massive investeringer i vores sikkerhed. Det er i forsvaret, i diplomati, i at blive fri af russisk sort energi og det er i et styrket EU og NATO. Friheden er ikke gratis. #dkpol — Signe Munk (@signe_munk) March 6, 2022

Jeppe Kofod, Udenrigsminister og medlem af Socialdemokratiet