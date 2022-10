Se reaktionerne: Mette Frederiksens brede samarbejde får hård medfart

Statsminister Mette Frederiksen (S) går efter at etablere et bredt samarbejde over den politiske midte. Udmeldingen vækker både begejstring og irritation hos de øvrige politiske partier

Det var noget af en bombe, som Mette Frederiksen smed i det politiske landskab, da hun onsdag annoncerede, at Socialdemokratiet går til valg på en bred regering over midten.

Og den markante udmelding har fået en blandet modtagelse fra de øvrige partier i Folketinget. Få overblikket her.

Denne artikel er en del af en serie: Valg 2022 Gå til seriesiden

Venstre

Ved Venstres pressemøde understregede formand Jakob Ellemann-Jensen, at han trods Mette Frederiksens opfordring stadig går til valg på en borgerlig regering – med ham selv i spidsen.

Og der blev ikke sparet på kritikken af den socialdemokratiske konkurrent:

Artiklen fortsætter under annoncen

"Mette Frederiksen mener ikke, hun har begået fejl i minksagen. Hun vil gerne give medarbejdere og kollegaer skylden. Alting er altid alle andres skyld," lød det fra Jakob Ellemann-Jensen.

Det Konservative Folkeparti

De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, afviste også Mette Frederiksens invitation til et bredt samarbejde ved et pressemøde, kort efter at valget blev udskrevet.

"Vi kan godt lave aftaler sammen, men jeg kan ikke se os gå i regering sammen," lød det blandt andet fra Pape, som pegede på fordelingspolitikken som et område, hvor de ville have svært ved at samarbejde.

"Jeg kommer ikke til at pege Mette Frederiksen som statsminister. Det skal ikke handle om bogstaver, men om indhold."

SF

Regeringens trofaste støtteparti SF har også svært ved at se en bred regering for sig. Udsigten til et samarbejde med De Konservative, som vil afskaffe minimumsnormeringer og skære i den offentlige sektor, er mere, end hvad formand Pia Olsen Dyhr kan bære.

"Vi ønsker en fortsættelse af det flertal i centrum-venstre, vi har haft de seneste tre år og tre måneder. Det er et godt flertal for vores børn, for klimaet og naturen. Det ønsker vi sådan set at fortsætte," lyder det fra hende.

Radikale Venstre

Hos Radikale Venstre var reaktionen anderledes positiv. Formand Sofie Carsten Nielsen (R) erklærer sig enig med Mette Frederiksen i et opslag på Twitter.

"Vi ønsker os en bred sammenholdsregering. Glad for at Mette F ønsker det samme. Men ikke nok at blande farverne hvis ambitionerne er for lave. Vi står et helt andet sted end i 2019. Vi skal både tage vare på vores demokrati og håndtere kriserne," skriver hun.

Moderaterne

Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, er også positivt indstillet over for Mette Frederiksens udmelding.

"Hun lød jo fuldstændig som et ekko af det, jeg selv sagde i sidste valgkamp," siger den tidligere Venstre-statsminister, som ved forrige folketingsvalg selv forsøgte at etablere et bredt samarbejde over midten.

"Dengang blev det hældt ned ad brættet, men nu er hun så nået til samme konklusion, som jeg nåede for tre år siden. Så bedre sent end aldrig. Det er godt og rigtig positivt," siger Lars Løkke Rasmussen.