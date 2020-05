Seerne flokkes til fællessang på DR og flygter fra X Factor

Fredag vendte "X Factor" tilbage til skærmen, men sangkonkurrencens seertal blev overgået af fællessang på DR.

Hele 835.000 seere zappede fredag aften over på DR for at se "Fællessang - hver for sig" med den nypopulære dirigent Phillip Faber i bedste sendetid klokken 20.

Og det er nok til, at programmet fik flere seere end sangkonkurrencen "X Factor", der fredag aften på samme tidspunkt løb over skærmen for første gang i ti uger grundet coronakrisen.

Det viser en måling af seertallene udgivet af analysebureauet Gallup.

717.000 så X Factor-semifinalen, og det er ifølge B.T. det laveste seertal for programmet nogensinde. TV2 overtog sangkonkurrencen fra netop DR i 2019.

Inden da havde DR sendt "X Factor" siden 2008. I 2009 havde DR eksempelvis over to millioner seere til X Factor-finalen.

De lave seertal slår dog tilsyneladende ikke den mangeårige X-Factor-dommer Thomas Blachman ud.

Han ved slet ikke, hvem Phillip Faber er, siger han til B.T.

- Jeg aner ikke, hvem Faber er, og al respekt og så videre, men fredagsunderholdning og fællessang, det lyder et eller andet sted som...

- De har haft gavn af, at der ikke har været en skid på andre kanaler, siger Blachman til avisen og understreger, at han ikke skal se fællessang på DR.

Til B.T. siger DR's ansvarlige for programmet, Anne Gallich, at det er "en del af vores dna at samle danskerne i tider som disse", og at kanalen derfor er glad for, at tv-seerne i så stor stil ser fællessang om fredagen.

Fredag og lørdag har "X Factor" mulighed for at tage revanche, når TV2 afvikler finalen over to dage.

"Fællessang - hver for sig" på DR fortsætter indtil videre resten af maj.

/ritzau/