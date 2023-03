Seks års overvågning afslører forværret vandmiljø i danske søer

Landets søer har fået det endnu værre.

Det viser en rapport fra Aarhus Universitet ifølge Politiken.

Rapporten bygger på overvågning af 198 udvalgte søer. De måles mindst hvert sjette år.

I den seneste periode, som sluttede i 2021, gik miljøet signifikant tilbage sammenlignet med den forrige periode, skriver avisen.

- Koncentrationen af næringsstoffer er steget. Det er den grundlæggende årsag til, at der kan komme algeopblomstringer, som giver mere uklart vand og dårligere forhold for planterne, siger førsteforfatter på rapporten Liselotte Sander Johansson fra Aarhus Universitet til Politiken.

Det konkluderes ikke i rapporten, hvad der er den præcise årsag til tilbagegangen i vandmiljøet.

Liselotte Sander Johansson siger dog til Politiken, at det vil være oplagt at se nærmere på effekten af Landbrugspakkens ændrede gødningspraksis på søerne.

Venstre indførte Landbrugspakken i 2015 sammen med blå blok.

En afgørende del af pakken var, at landbruget fik lov til at gøde mere, hvis det selv fandt måder samlet at reducere udledningen af kvælstof - såkaldte kollektive virkemidler - med samlet 2450 ton kvælstof i 2021.

Siden har rapporter vist, at målene ikke blev nået.

I Danmark fik vi den første vandmiljøplan i 1987. Vandmiljøplaner er planer lavet for at beskytte vandmiljøet, både grundvand og overfladevand, mod forurening.

Danmark har forpligtet sig på at opnå god økologisk tilstand i vandmiljøet senest i 2027. Men vi er milevidt fra at indfri de miljøløfter, som vi forpligtede os til for 20 år siden, da vi sagde ja til EU's vandrammedirektiv.

I december 2021 kom den daværende regering med et udkast til nye vandplaner, men det blev kritiseret, at beslutninger om en del af indsatsen først skulle træffes senest i 2024.

For nylig gik en stribe grønne organisationer sammen om at lave en akutplan for vandmiljøet.

- Vi skal have en meget mere målrettet kvælstofregulering på den enkelte gård. Ellers kommer der til at stå "frivillige ordninger" som dødsårsagen på gravstenen for det danske vandmiljø, sagde formanden for Danmarks Sportsfiskerforbund, Torben Kaas, til Ritzau i den forbindelse.

Miljøminister Magnus Heunicke (S) siger i et skriftligt svar til Politiken, at ministeriet er ved at færdiggøre de nye vandplaner.

Mængden af fosfor må reduceres i søerne, lyder det, men der er "stadig brug for mere viden om, hvad der virkes bedst", lyder det.

