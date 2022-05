Seks Dansk Folkeparti-afhoppere støtter ikke sag mod Claus Hjort

De seks afhoppere kan ikke få indsigt i sagen og vil derfor ikke stemme for at ophæve Hjorts immunitet.

De seks løsgængere og tidligere medlemmer af Dansk Folkeparti vil ikke stemme for at ophæve Claus Hjort Frederiksens immunitet.

Det skyldes, at de ikke kan få kendskab til den fulde anklage mod den tidligere minister.

Det oplyser folketingsmedlem Bent Bøgsted tirsdag eftermiddag.

- Når vi ikke får noget at vide om, hvad han er anklaget for, hvordan skal vi så dømme en mand?

Artiklen fortsætter under annoncen

Bent Bøgsted fortæller, at de seks tidligere DF'ere har drøftet sagen på et møde.

- Når vi ikke får nogle oplysninger, så er vores udgangspunkt, at det kan vi ikke stemme for, siger han og fortsætter:

- Det ville jo svare til, at dommeren i retten siger: ”Jeg ved ikke, hvad anklagen går ud på, men du får en dom alligevel, for det synes jeg, du skal have”.

Ifølge Bent Bøgsted er det "helt håbløst", at Folketinget ikke kan få noget at vide om, hvad tiltalen mod Claus Hjort Frederiksen drejer sig om.

- Jeg kan ikke se, at jeg kan stemme for noget, jeg ikke ved noget om. Vi bliver ikke orienteret om, hvad anklagen går ud på, siger han.

DF-afhopperen Karina Adsbøl bakker sin tidligere partikollega op.

- Så længe vi ikke kan få oplyst, hvad anklagen går ud på, kan vi ikke stemme for.

Hun oplyser, at hun på nuværende tidspunkt afventer svar fra Justitsministeriet om, hvorvidt hun som løsgænger kan blive informeret nærmere.

Partierne bliver løbende orienteret om, hvorfor Rigsadvokaten mener, at der skal rejses tiltale mod Claus Hjort Frederiksen.

Han er sigtet efter en af de mest alvorlige paragraffer om at røbe statshemmeligheder.

Folketingets løsgængere bliver dog ikke orienteret.

Derudover er det udelukkende partiledere, der kan få indsigt i den hemmeligholdte sigtelse mod Claus Hjort Frederiksen.

Det er dog hele Folketinget, der skal stemme om, hvorvidt Claus Hjort Frederiksen immunitet skal ophæves, så der kan blive rejst tiltale i sagen.

Både Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, og Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, har tirsdag været til møde i Justitsministeriet.

Ingen af dem ønsker for nuværende at oplyse, hvorvidt de vil stemme for ophævelsen af Claus Hjort Frederiksens immunitet.

SF har allerede meddelt, at partiet stemmer for at ophæve immuniteten.

/ritzau/