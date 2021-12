Seks gidsler taget fra containerskib efter Esbern Snare-aktion

De formodede pirater, der angreb et liberisk containerskib i Guineabugten mandag, har taget seks besætningsmedlemmer fra containerskibet som gidsler.

Det oplyser Carsten Fjord-Larsen, der er næstkommanderende i Søværnskommandoen.

Den danske fregat "Esbern Snare" kom containerskibet til undsætning efter piratangrebet.

- Vi må desværre konstatere, at der efter det oplyste er taget seks gidsler, som piraterne er sluppet afsted med, siger Carsten Fjord-Larsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Et besætningsmedlem fra containerskibet blev såret i piratangrebet, men vedkommendes tilstand er stabil.

Besætningsmedlemmet er til behandling på "Esbern Snare".

Der befinder sig desuden 14 besætningsmedlemmer på containerskibet.

Carsten Fjord-Larsen oplyser, at "Esbern Snare" ikke skal foretage sig yderligere i forhold til de seks gidsler.

- De er ikke i internationalt farvand mere, og så har vi ikke mandat til at gøre mere.

- Vi er også meget bevidste om, at når piraterne har gidsler, så er det penge imellem hænderne på den. Vi ønsker ikke at udsætte gidslerne for unødvendig fare, siger han.

I en pressemeddelelse fra Forsvaret mandag aften lød det, at to besætningsmedlemmer er savnet.

De to er fundet i god behold om bord på skibet.

Det liberiske containerskib er meget stort, og det var først, da man tirsdag fik det gennemsøgt, at man kunne konstatere, at seks besætningsmedlemmer var taget som gidsler.

"Esbern Snare" sejlede ud 24. oktober og har som formål at skabe mere sikre forhold for skibsfarten i internationalt farvand.

Med til det hører, at fregatten skal undsætte skibe, der er udsat for kapringsforsøg.

Ud over den nylige operation har den danske fregat været i skudveksling med et formodet piratfartøj.

Fire af de formodede pirater mistede livet, én menes at være faldet over bord, og fire overlevede.

De fire overlevende pirater er varetægtsfængslet in absentia.

Det er endnu uvist, hvad der skal ske med de formodede pirater. Udenrigsministeriet har arbejdet på at indgå aftale om udlevering.

/ritzau/