Seks ministre varsler styrket kontrol med klientkonti

Regeringen kommer på et tidspunkt efter sommerferien til at fremsætte et lovforslag, der skal styrke kontrollen med hvidvask igennem klientkonti.

Det sker efter TV 2-dokumentaren "Den sorte svane", fortæller justitsminister Peter Hummelgaard (S) på et pressemøde mandag, hvor han stiller op med fem andre ministre fra regeringen.

- Vi kommer også til at se på kuratorreglerne, siger Hummelgaard og tilføjer, at det gælder nuværende regler om, at man kan udpege egen kurator i konkurssager mod et pengebeløb.

Han vil allerede nu love, at det er et af de områder, hvor der vil ske ændringer.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi kommer til at komme med yderligere. Vi kigger på klientkonti, vi skal se på egenbegæring af kuratorer. Det stikker i mange forskellige retninger, siger Peter Hummelgaard.

Han fortæller dog ikke yderligere detaljer om, hvordan det konkret skal ske.

Regeringen har mandag holdt møde med alle Folketingets partier om sagen, og det er på den baggrund, meldingen kommer.

I dokumentaren ses samarbejde om svindel mellem kriminelle og advokater og erhvervsfolk. Det ses i dokumentaren, hvordan klientkonti, som er advokatkonti med betroede midler fra klienten, misbruges.

Et stort ønske fra SF er at fremrykke forhandlingerne om et nyt politiforlig. Det er dog ikke noget, justitsministeren har i tankerne lige nu.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det har vi for nuværende ikke planer om. Men vi vil ikke afvise noget, siger han.

Erhvervsminister Morten Bødskov (S) uddyber over for Ritzau, at der er gang i en omfattende digitalisering af kontakten mellem myndigheder og borgere og virksomheder.

Digitalisering er nøglen, hvis de kriminelle skal "stoppes ved fordøren", siger han.

- Vi har ny lovgivning, der bliver udrullet nu, omkring regnskaber. I gamle dage så man, at de blev brændt af eller forsvandt ud i toilettet. Nu er der krav om, at der skal være digitalt.

/ritzau/