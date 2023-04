Seks OK-tankstationer har solgt uren diesel og lukker for salget

Seks OK-tankstationer på Sjælland har solgt uren diesel.

Derfor lukker salget af diesel på de seks tankstationer.

Det skriver OK i en pressemeddelelse.

- Det er meget beklageligt, at vi har videresolgt et urent dieselprodukt. Vi opdagede heldigvis hurtigt problemet og fik lukket for salget, siger Rasmus Boserup, kommunikationschef i OK.

Det var en tankvognschauffør, som gjorde OK opmærksom på den urene diesel.

Chaufføren henvendte sig lidt over middag torsdag og sagde, at dieselen i hans tankvogn var meget mørk og plumret, fremgår det af pressemeddelelsen.

Derfor valgte OK straks at indstille kørslen med tankvognene og lukke salget af diesel på de seks tankstationer, der har fået leveret den urene diesel.

/ritzau/