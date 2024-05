Seks partier vil afkræve regeringen at udpege strengt beskyttet natur

Seks partier vil nu afkræve regeringen at sikre, at 10 procent af det danske landareal bliver udpeget som strengt beskyttet natur.

Det melder alliancen mellem SF, Liberal Alliance, Konservative, Radikale, Enhedslisten og Alternativet torsdag morgen.

- Problemet er, at vi i dag ingen strengt beskyttet natur har, og regeringen har ingen ambitioner om at komme i mål med det, siger Pia Olsen Dyhr, formand for SF.

Forslaget om mere natur bunder i EU-krav, hvor landene har forpligtet sig til at beskytte 30 procent af arealet på land med mindst 10 procent i kategorien "strengt beskyttet" natur.

Det har regeringen også noteret i sit regeringsgrundlag, hvor der loves en "samlet lov" for naturen og biodiversiteten.

Men det har regeringen endnu ikke leveret, siger Pia Olsen Dyhr.

- Der er ikke fremlagt nogen tiltag på området.

Danmark står i de kommende år foran en større omprioritering af landarealet.

I dag er store dele af Danmark udlagt til produktionsjord for landbrugs- og fødevareerhvervet.

Men med udviklingen af vedvarende energi og naturkrav skal der omprioriteres.

Ifølge Pia Olsen Dyhr er der plads til det hele, hvis landbruget fylder lidt mindre, og man bruger de statsligt ejede skove til strengt beskyttet natur.

- I Danmark har vi meget opdyrket land til landbrugsproduktion, og der må vi have en ærlig diskussion om, at hvis man tager noget ud af drift og bruger til natur, kan det også gavne klimaformål, siger hun.

De Radikale ser også en forandret landbrugssektor som løsning.

- Vores natur skal sættes fri nu - og det kræver især en nytænkning af den måde, vi indretter vores landbrug og landbrugsstøtte på, siger politisk leder Martin Lidegaard.

For Alternativet er det en væsentlig udvikling, at der kan samles seks partier over midten af dansk politik bag formålet.

- Regeringen er ekstremt nølende, når det gælder at sikre klima, miljø og natur, så derfor er det vigtigt, at vi kan presse den sammen, siger politisk leder Franciska Rosenkilde.

/ritzau/