Seks personer fængslet for planlægning af terror

Godmorgen.

Anti-terrorsagen, som torsdag udfoldede sig i en landsdækkende politiaktion, må siges at have udviklet sig i løbet af natten.

Et seks timer langt grundlovsforhør har fundet sted i Retten på Frederiksberg, og Morgensamling starter med et overblik:

S eks personer er nu blevet varetægtsfængslet i sagen. To af dem var til stede i retten, mens fire er fængslet in absentia.

er nu blevet varetægtsfængslet i sagen. To af dem var til stede i retten, mens fire er fængslet in absentia. De to fængslede er ifølge DR og ritzau en mand på 60 år og en kvinde på omkring 19 år.

Manden er angiveligt kendt for jævnligt at deltage i den offentlige debat.

Kvinden nægter sig skyldig.

En 29-årig mand er blevet løsladt.

Efter grundlovsforhøret gentog Københavns Politi, at en omfattende efterforskning stadig er i gang.

Det hele sker, efter at Politiets Efterretningstjeneste (PET) og flere politikredse torsdag morgen anholdt tre personer rundt i landet. I Kristeligt Dagblad kan man læse, at den israelske efterretningstjeneste Mossad bidrog til politiaktionen i Danmark.

Aflastning til politi udskydes igen

Politiet er for presset af andre opgaver og af overarbejde. Derfor skal forsvaret hjælpe politiet med at holde vagt ved jødiske lokaliteter som for eksempel synagogen i Krystalgade i København. Det var i hvert fald forsvarsminister Troels Lund Poulsens (V) plan i begyndelsen af december. Ifølge Jyllands Posten er planen dog nu, igen, blevet udskudt.

Jørgen Bergen Skov, der er politidirektør ved Midt- og Vestsjællands Politi, kender ikke begrundelsen bag udskydelsen, og kalder den en “bitter pille at sluge” i en intern mail.

Ukraine tættere på EU-medlemsskab

Stats og regeringsledere er i disse dage samlet til EU-topmøde i Bruxelles. De 27 ledere er blevet enige om at åbne optagelsesforhandlinger med Ukraine.

Forventningerne til den del af topmødet var ellers ikke tårnhøje, inden det gik i gang, for som Kristeligt Dagblad tidligere har beskrevet, har Ungarns premierminister Viktor Orbán i flere uger truet med at nedlægge veto.

Trods beslutningen, som kaldes "historisk", ventes det at tage mange år, før Ukraine er klar til at træde ind i EU som fuldt medlem.

Dom i bedragerisag forventes

I dag forventes der at falde dom i en storstilet bedragerisag. Hele 400 ældre danskere blev snydt eller forsøgt bedraget af fire gerningsmænd i perioden 2020-2022. Fire mænd på henholdsvis 18, 22, 24 og 24 år er tiltalt for at have bedraget de ældre for i alt 14,5 millioner kroner. De skulle blandt andet have udgivet sig for at ringe fra ”banken” eller fra Nets og fået oplyst både kontonumre og koder fra ofrene.

Gartnere passede ikke gravsteder. De skulle lave marmelade

Situationen på Vive Kirkegård skal undersøges, fortæller formanden for menighedsrådet i Vive-Hadsund pastoratet, Rita Moore, til Nordjyske. Ifølge formanden selv har rådet modtaget mange klager over kirkegårdens tilstand i år.

Hvor stort et antal “mange” dækker over, vides ikke, men i et læserbrev i samme avis kaldes gravstedernes tilstand direkte “jammerlig”, “upasset” og “efterladt”.

Formanden beklager situationen og vil nu undersøge, hvor slemt det egentlig står til. Hun forklarer, at det er menighedsrådet selv, der har prioriteret, at kirkegårdens gartnerne i år skulle lave marmelade og et kunstværk som en del af Hadsund kirkes 125 års jubilæumsforberedelser i stedet for at passe gravstederne, men at hun nu beklager situationen:

“Jeg er meget ked af, at folk, der betaler, ikke har fået den vare, de skal have. Det er forkert, og det kan vi ikke have siddende på os.”

94 gulerødder uden koran

Den islamkritiske debattør og performancekunstner, Firoozeh Bazrafkan, hvis tidligere værker blandt andet inkluderer en makuleret koran, havde i går inviteret offentligheden til et kulturindslag under åben himmel på Christiansborg Slotsplads i København. Det skete på dagen, hvor Folketingets seneste tilføjelse til straffeloven, den såkaldte “koranlov”, trådte i kraft og nu forbyder skænding af religiøse skrifter.

Pressen var, ifølge pressen selv, mødt talstærkt frem for at se, hvad kunstneren ville skrælle, og om politiet ville skride ind.

Firoozeh Bazrafkan, en iransk-født performancekunstner, river gulerødder foran Christiansborg. Foto: Emil Nicolai Helms/Ritzau Scanpix

Det var i sidste ende blot 94 gulerødder, som måtte lade livet på et rivejern af stål. En gruppe skoledrenge på omkring 11-12-år dristede sig til at spørge kunstneren, hvad der egentlig foregik.

“Det er dagens lektie”, lød svaret.