Seks ud af ti skoler underviser ikke tilstrækkeligt i trafik

Flere og flere elever får trafikundervisning i skolerne - men det er stadig langt fra alle, der bliver klædt på til en sikker fremtid blandt biler og cykler.

Det viser en ny undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik, fremgår det af en pressemeddelelse.

Mens det i 2022 var 30 procent af landets folkeskoler og fri- og privatskoler, der underviste alle elever i relevant materiale om trafiksikkerhed, er andelen i år steget til 38 procent.

Selv om der er sket en fremgang, er der stadig for mange børn, der ikke får den nødvendige undervisning i at færdes i trafikken, lyder det.

- Det er bekymrende, at det ikke er alle børn, der får den her vigtige undervisning, som skal gøre dem mere sikre i trafikken, siger Rosa Nissen, som er specialkonsulent i Rådet for Sikker Trafik, i meddelelsen.

- Hver ulykke med et barn eller en ung i trafikken er meningsløs, og derfor er det vigtigt, at kommuner og skoler prioriterer de her indsatser.

Undersøgelsen peger også på en betydelig forskel mellem landets folkeskoler og fri- og privatskolerne.

Mens 42 procent at folkeskolerne underviser alle elever i den obligatorisk trafikundervisning, gælder det 28 procent af fri- og privatskolerne.

Og det bør ikke være valget af skole, som afgør, om ens barn får den nødvendige undervisning, mener Rosa Nissen.

- Derfor følger vi området tæt og hjælper kommuner og skoler med at prioritere undervisningen, så alle børn fremover bliver klædt lige godt på til at blive sikre i trafikken.

Undervisningen kan for eksempel være i færdselsreglerne og via gå- og cykelprøver i trafikken. For eleverne i de højere klassetrin kan det handle om risici i trafikken eller et fordrag med en person, der er kommet alvorligt til skade.

De ti farligste år i trafikken for unge er fra de er 15-24 år, hvor de er klart overrepræsenterede i alvorlige trafikulykker, skriver Rådet for Sikker Trafik.

