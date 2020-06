Seks ud af ti vil forbyde store demonstrationer i coronakrisen

DF vil have sundhedsminister til at udfærdige retningslinjer, før næste demonstration begynder torsdag.

Over 60 procent af danskerne mener ifølge en måling, at forsamlingsforbuddet på 50 personer også skal omfatte arrangementer med et politisk mål og dermed også gælde for demonstrationer.

Demonstrationer er i dag undtaget fra forsamlingsforbuddet.

Helt præcist er 63,1 procent af de adspurgte i målingen, som instituttet Voxmeter har lavet for Ritzau, enige eller meget enige i, at arrangementer med et politisk eller meningsbefordrende øjemed skal være omfattet af forsamlingsforbuddet.

1073 har svaret i perioden 11. juni til 15. juni.

Målingen kommer i kølvandet på en meget omtalt antiracistisk demonstration i København den 7. juni, hvor flere end 15.000 mennesker var samlet.

Mindst en person er konstateret smittet med coronavirus efter demonstrationen, og dem, der var til den, opfordres til at lade sig teste.

Det er usikkert, om personen blev smittet før eller under demonstrationen.

Retten til at demonstrere er grundlovssikret, og derfor gælder forsamlingsforbuddet ikke, når det kommer til demonstrationer.

Regeringen har netop henvist til grundloven ved spørgsmålet om, hvorvidt man kunne forbyde demonstrationerne under coronakrisen.

Men faktisk kan man godt lade demonstrationer være omfattet af forsamlingsforbuddet.

Det har Jørgen Albæk Jensen, juraprofessor ved Aarhus Universitet, tidligere forklaret til Ritzau.

- De tre frihedsrettigheder - paragraf 77, 78 og 79 (retten til at tale frit, danne foreninger og forsamle sig, red.) - bygger på, at de kan reguleres ved lov, sagde Jørgen Albæk Jensen i starten af juni.

Det har politikerne dog ikke valgt at gøre, og torsdag er der igen varslet demonstration - igen i København.

Hos Dansk Folkeparti siger sundhedsordfører Liselott Blixt, at sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og myndigheder som Sundhedsstyrelsen bør udfærdige retningslinjer inden da.

- Man burde have gjort det allerede før den store demonstration, og ellers burde man have gjort det dagen efter, siger hun.

Liselott Blixt mener dog ikke, man bør fratage folk retten til at demonstrere, selv om vi står i en sundhedskrise.

- Hvis man ikke har retten til at sige magthaverne imod, er vi ilde stedt som samfund. Man skal have ret til at demonstrere, men man skal gøre det under ordnede forhold, siger hun.

