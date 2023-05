Seksårig dreng i Syrien bliver hastesag for klageudvalg i EU

Onsdag morgen bliver sagen om en seksårig drengs fortsatte tilstedeværelse i en fangelejr i Syrien en sag for et klageudvalg i EU-Parlamentet.

For organisationen Repatriate the Children - Denmark er sammen med drengens advokat, Knud Foldschack, og drengens familie taget til Bruxelles for at fremlægge en klage.

- I morgen vil vi forelægge sagen for et udvalg, som tager sig af klagesager af denne karakter, siger Knud Foldschack.

Advokatens håb er, at det vil komme med en henstilling til Danmark.

- De kan ikke træffe en domstolsafgørelse, men kan komme med en henstilling, siger Knud Foldschack.

- Der er ingen tvivl om, at det her er en politisk sag, hvor en seksårig dreng betaler prisen for, at man ikke kan finde ud af at afslutte denne uheldige proces omkring de danske børn i de syriske fangelejre, siger Knud Foldschack.

Den seksårige danske dreng står til som det eneste danske barn ikke at blive hentet hjem fra fangelejren Al-Roj i Syrien. Her opholder han sig sammen med sin mor, som Danmark ikke vil hente hjem.

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) har gjort det klart, at regeringen gerne vil evakuere den seksårige dreng, men ikke hans mor. Men det er ifølge advokaten ikke en mulighed.

Sundhedsstyrelsen har anbefalet, at man evakuerer barnet med moren fra den syriske lejr på grund af barnets sundhedsmæssige tilstand. Det kom frem søndag i flere medier.

Det bør ske i løbet af uger, senest inden for tre måneder, står der i anbefalingen dateret 21. april.

Tidsfristen skyldes, at drengen har presserende fysiske helbredsproblemer og samtidig viser tegn på angst og depression.

/ritzau/