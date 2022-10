Seksualundervisning skal på skemaet i landets gymnasier

Gymnasieelever har krævet at få seksualundervisning på skoleskemaet, og det har forligskreds lyttet til.

Fra næste skoleår skal elever i landets gymnasier lære om samtykke, grænser og prævention, når seksualundervisning bliver en obligatorisk del af skemaet.

Det har gymnasieforligskredsen besluttet, skriver Børne- og Undervisningsministeriet i en pressemeddelelse.

- Selvfølgelig skal seksualundervisning på skemaet på gymnasierne og på alle de andre ungdomsuddannelser, udtaler børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S):

- Eleverne har i lang tid efterspurgt obligatorisk seksualundervisning, og de har kæmpet bravt for deres sag.

Tilbage i februar var der strejke på flere gymnasier, fordi eleverne krævede seksualundervisning på skoleskemaet. Det mente ikke, at det var tilstrækkeligt med seksualvejledning i folkeskolen.

Der bliver ikke tale om et nyt fag, og gymnasierne kan selv bestemme, hvordan undervisningen tilrettelægges.

Det kan eksempelvis være, at seksualundervisningen kommer til at indgå i andre fag eller i fællesarrangementer.

Der er altså ikke fastsat et bestemt antal timer, der skal undervises i. Undervisningen skal dog være af et sådant omfang, at eleverne får indsigt i emnerne.

Regeringen arbejder også på at gøre seksualundervisning obligatorisk på erhvervsuddannelsen EUD og Forberedende grunduddannelse (FGU).

Seksualundervisning er allerede obligatorisk i folkeskolen, hvor eleverne bliver undervist fra børnehaveklassen til 9. klasse i køn, krop og seksualitet.

