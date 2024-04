Seksuelt krænkede kvinder på Hjørring Sygehus får måske erstatning

Region Nordjylland vil undersøge, om en gruppe af kvinder kan være berettiget til erstatning for seksuelle krænkelser.

Det drejer sig om kvinder, der har været udsat for krænkelser begået på Hjørring Sygehus fra 1960'erne til 1980'erne.

Det skriver regionen i en pressemeddelelse.

Sagen kom frem i slutningen af 2021 efter henvendelse fra en kvinde.

I alt 34 kvinder har henvendt sig til regionen om sagen, hvor en nu afdød læge anklages for seksuelle krænkelser i forbindelse med gynækologiske undersøgelser af patienter.

Vurderingen hos regionen er, at kvinderne ikke kan få erstatning grundet forældelse.

Det gælder også kvinder, der på tidspunktet for krænkelserne var mindreårige.

Alligevel rækker regionen nu ud til sidstnævnte gruppe af kvinder for at få undersøgt erstatningsmulighederne til bunds.

Det siger regionsformand Mads Duedahl (V).

- Vi vil derfor gerne række en hånd ud til de kvinder, der som mindreårige mener at have været udsat for krænkende adfærd fra lægen og ønsker at få undersøgt, om de kan være berettiget til erstatning.

- I så fald vil vi gerne opfordre dem til at henvende sig til regionen, så vi på baggrund af deres konkrete sag kan få det undersøgt.

Det gælder både kvinder, der tidligere har rettet henvendelse til regionen, og kvinder, som ikke har været i kontakt med regionen eller Regionshospitalet Nordjylland i forbindelse med sagen.

Det er personer uden for regionen, der skal foretage vurderingen af erstatningsmulighederne, lyder det fra formanden.

- Der vil blive tale om en ekstern vurdering på baggrund af en konkret sag, så vi får afdækket, om vi selv har haft nogle blinde vinkler, når vi har vurderet mulighederne for erstatning, siger Mads Duedahl.

Der er ifølge regionsformanden tale om en "ulykkelig" sag, hvor regionens fokus har været at sikre, at kvinderne har fået "den bedst mulige omsorg og hjælp til at få bearbejdet deres oplevelse".

