Selv små børn skal kende sandheden om forældres stofmisbrug

Behandlingsstedet Dit Rum i Glostrup hjælper børn og unge mellem tre og 25 år med at få sat ord på de følelser, som forældres stofmisbrug udløser. Mieke Leurings og Robert Kubys 10-årige søn er et af de børn, der er blevet hjulpet

”Hvorfor er far så tit syg? Skal han dø?”. Sådan lød et af de bekymrede spørgsmål fra den 10-årige Magnus, da han sidste efterår kom hjem til sin mor efter en uges samvær med sin far. Ja, egentlig ville Magnus helst være hos sin far hele tiden for at passe på ham, og han talte om at give faderen sine sparepenge. Magnus’ mor, Mieke Leuring, følte ikke, at hun kunne hjælpe sin søn. En aften ringede hendes ekskæreste, den 46-årige Robert Kuby, og fortalte, at han havde fået et tilbagefald i sit misbrug og røg hash hver dag. Pludselig gav sønnens reaktion mening.