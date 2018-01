Selvkørende biler skaber tryghed på vejene

Selv om de kører af sig selv, har cyklister og fodgængere nærmest blind tillid til selvkørende biler. Det viser de første erfaringer med selvkørende transport.

De selvkørende biler er godt på vej til at blive en del af gadebilledet i Danmark.

Bilerne uden chauffør bag rattet skal således færdes blandt helt almindelige biler, cyklister og fodgængere.

Det rejser en række trafikale spørgsmål. Hvad gør cyklisten for eksempel, når han eller hun ikke længere har en chauffør at få øjenkontakt med?

Det har Vejdirektoratet, hvor man behandler den første ansøgning om at indføre selvkørende shuttlebusser på danske veje, sat sig for at undersøge.