Selvkørende busser bliver testet af i Aalborg

En bus uden chauffør. En sådan kan man snart prøve i Aalborg, hvor kommunen tester tre selvkørende busser.

Aalborg Kommune får som den første kommune i Danmark tilladelse til forsøg med selvkørende busser.

Det skriver Transportministeriet i en pressemeddelelse.

- Der er ingen tvivl om, at selvkørende busser - eller biler for den sags skyld - på længere sigt kan ændre den måde, vi færdes i trafikken på.

- Og det skal ske ud fra et fortsat fokus på en god færdselssikkerhed, som Aalborg Kommune også vægter højt i deres forsøg, siger transportminister Benny Engelbrecht (S) i pressemeddelelsen.

Aalborg Kommune vil bruge køretøjer, som må køre med op til 18 km/t. Disse bliver først testkørt, inden det bliver muligt for befolkningen at køre med som passagerer.

Forsøget finder sted i et særligt stisystem i den østlige del af Aalborg. Her er strækningen cirka 2,1 kilometer. De nye busser kører på el.

Færdselsstyrelsen har sikkerhedsgodkendt køretøjerne. Desuden har en uafhængig tredjepart har været inde over ansøgningen og vurderet, at forsøget er færdselssikkerhedsmæssigt forsvarligt. Det skriver Transportministeriet.

- Jeg har sagt fra min første dag som transportminister, at jeg arbejder for at skabe en klar, grøn tråd i mit arbejde og i ministeriet.

- Det er derfor meget positivt, at Aalborg Kommune nu har fået tilladelse til deres forsøg med selvkørende elektriske busser, som kan være et skridt på vej mod en grønnere og mere bæredygtig trafik, siger Engelbrecht.

I første omgang vil der være en guide om bord på bussen. Vedkommende skal svare på eventuelle spørgsmål og gribe ind, hvis der opstår uforudsete hændelser på turen.

På længere sigt er det et kontrolcenter på ruten, som skal overvåge bussen og dens trafik.

Ifølge Transportministeriet har Vejdirektoratet modtaget flere ansøgninger om lignende forsøg. Derfor kan flere lignende forsøg være på vej.

Tidligere i år skrev TV2 Lorry, at forsøg med selvkørende busser kan være på vej i Nordhavn i København.

Engelbrecht har ikke selv erfaringer med selvkørende busser. Men ministeren har set et forsøg med selvkørende busser i Oslo.

- Jeg glæder mig til ved selvsyn at prøve bussen i Aalborg af, når den er kommet ud på ruten og må køre med passagerer, siger han til Ritzau.

/ritzau/