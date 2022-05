Selvom vi har oplevet konflikter siden 1945, adskiller Ukraine sig ved omfanget

Det russiske forsøg på at erobre Ukraine har chokeret mange. Men hvad er det egentligt, der gør russernes angreb på Ukraine den 24. februar så skelsættende? Mange mener, at der er tale om ”krig for første gang på europæisk jord siden Anden Verdenskrig”, som en iagttager har formuleret det. Det udtrykker i kort form, hvad mange os føler, men det er på den anden side heller ikke helt præcist.

Krigshandlingerne i Europa sluttede ikke i foråret 1945. Den indre konflikt i Grækenland mellem sovjetisk støttede kommunister og den især af USA hjulpne regering indebar en voldsom og blodig borgerkrig, der først blev bragt til afslutning i 1949.