Selvskade og mistrivsel. Rekordmange børn og unge ringer til rådgivningslinjer

Godmorgen. Mens sneflokkene atter kommer vrimlende over landet og ikke mindst i Østjylland, skal vi se nærmere på døgnets nyhedsbillede. Og vi kommer godt rundt i verden og runder af med en opløftende lokal historie om en godhjertet fynbo.

Israelske jøder er flygtet til Danmark efter Hamas-angreb

Vi lægger ud med historien om, at næsten en halv million israelere har forladt deres hjemland efter Hamas' angreb den 7. oktober. Og nogle af dem er rejst til Danmark, skriver Kristeligt Dagblad. Det er usikkert, hvor mange der er tale om, men Det Jødiske Samfund er i kontakt med flere af dem, som er kommet hertil og er aktuelt i forbindelse med 15 personer, som er flygtet til Danmark af frygt for nye angreb, fordi de boede i kibbutzerne ved grænsen til Gaza, som blev angrebet.

Den jødiske skole i København forventer at få en samlet tilgang på omtrent 30 nye elever i løbet af vinterhalvåret, hvor en del kan tilskrives tilflytningen af jøder fra Israel. Undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) har anmodet Finansudvalget i Folketinget om at tilføre skolen 1,5 millioner kroner for at dække udgifterne i forbindelse med “undervisning af nytilkomne børn fra Israel til Danmark”.

Rekordmange opkald til rådgivningslinjer for børn og unge sidste år

Desværre er der tale om et stigende tal på dette område. For flere og flere børn og unge ringer til rådgivningslinjer. Frivillige rådgivere hos Børns Vilkårs to rådgivningslinjer, Børnetelefonen og Hørt, havde sidste år i alt 63.529 samtaler med børn og unge. Det er over 3000 flere end året før, og det højeste antal nogensinde, skriver Børns Vilkår i en pressemeddelelse.

Mere end hver fjerde rådgivningssamtale handlede om psykisk mistrivsel i form af eksempelvis selvmordstanker, psykiske lidelser, selvskade og ensomhed. Selvskade fyldte i 8,2 procent af alle rådgivningssamtaler, hvilket er en stigning på 32 procent i forhold til 2022.

Adoptioner fra udlandet til Danmark stopper efter sanktioner

Ifølge dr.dk er det blevet noget nær umuligt at adoptere børn fra udlandet, efter Danish International Adoption (DIA), der som den eneste organisation i Danmark formidler internationale adoptioner, stopper med at formidle adoptioner fra udlandet til Danmark. Beslutningen er truffet, efter Social-, Bolig- og Ældreministeriet har meddelt organisationen, at de sidste fem lande, som DIA formidler adoptioner fra, suspenderes på ubestemt tid.

”Når vi går ret bistert til værks hvad det her angår, handler det både om at beskytte børnene og det kommende forældrepar. Der er jo ingen, der adopterer, der ønsker, at barnet er blevet franarret et andet forældrepar,” siger socialminister social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) til DR.

Færre sendes på operationsbordet via sundhedsforsikring

Vi skal en tur på operationsstuen, for her tager man imod færre patienter med smerter i ryg, knæ eller skuldre gennem private sundhedsforsikringer. Det viser tal fra en af Danmarks største udbydere af private sundhedsforsikringer, pensionsselskabet PFA.

Fra 2018 til 2023 er antallet af operationer faldet med 20 procent, skriver Politiken. Til gengæld er der skruet op for fysiske behandlinger som osteopati og fysioterapi. Den største udbyder af private sundhedsforsikringer, Dansk Sundhedssikring, melder også om færre operationer. Her er der tale om et fald på 24 procent på ortopædkirurgi fra 2019 til 2023, mens 18 procent flere er blevet sendt til fysioterapi i samme periode.

Genoptræning kan i flere tilfælde være mere smertelindrende end en operation, mener PFA. (Arkivfoto). Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix.

Sverige barsler med en ny og omfattende 10-årig strategi for landets jøder

Så skal vi en tur til udlandet, men ikke langt væk. For i nabolandet Sverige har man kikkerten rettet mod landets jøder, der de seneste måneder har meldt om stigning i antisemitiske episoder og voksende frygt. Nu har den svenske regering præsenteret en strategi, der over en 10-årig periode skal gøre det lettere at leve som jøde i Sverige. Det skriver Kristeligt Dagblad. Som en del af strategien indgår blandt andet forslag, der skal fjerne hindringer for at gå i jødisk skole, bibeholde sin jødiske identitet på plejehjem, holde fri på jødiske helligdage, omskæring af drenge så vel som mulighed for at leve i overensstemmelse med reglerne for kosher, tilladte fødevarer.

Danmark kan på flere punkter lære af den svenske handlingsplan, siger historiker.

Tre korte fra udlandet

En ny aftale sikrer medicin og anden hjælp til Gaza og til israelske gidsler i Gaza. Det oplyser diplomater i Qatars udenrigsministerium efter forhandlinger.

og anden hjælp til Gaza og til israelske gidsler i Gaza. Det oplyser diplomater i Qatars udenrigsministerium efter forhandlinger. Iran har tre gange på et døgn angrebet tre lande: Irak, Syrien og senest to baser i Pakistan, der tilhører den militante gruppe Jaish al-Ad, som kæmper for bedre forhold for det baluchiske mindretal i Iran.

på et døgn angrebet tre lande: Irak, Syrien og senest to baser i Pakistan, der tilhører den militante gruppe Jaish al-Ad, som kæmper for bedre forhold for det baluchiske mindretal i Iran. Kinas befolkning skrumper for andet år i træk, hvilket tilskrives faldende fødselsrate og en bølge af covid-19-relaterede dødsfald.



Fynbo donorer kvart million til børnehave

Dagens Morgensamling slutter i Kerteminde. Her har børnehaven Balders Hus fået en stor julegave. Nemlig 250.000 til en ny legeplads. Den glade giver er den lokale iværksætter Thomas Cardel, som droppede sin karriere som børnepsykolog og investerer i byggegrunde.

“Jeg har været heldig at ramme en guldåre i min virksomhed, og derfor føles det helt rigtigt at give nogle af midlerne tilbage til lokalmiljøet,” siger han til Kristeligt Dagblad.

Thomas Cardel vil fremover hvert år give en donation til et godt lokalt formål.