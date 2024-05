Teologer og forfattere skal være med til at oversætte Bibelen

I 2036 kommer der en ny autoriseret udgave af Bibelen på dansk, og fredag er arbejdet med den nye oversættelse for alvor gået i gang.

Det skriver Bibelselskabet i en pressemeddelelse.

Fredag holdt Bibelselskabet seminar, hvor de involverede oversættere og redaktioner blev præsenteret.

- Vi er glade for endelig at have præsenteret det stærke hold af teologer, oversættere, forfattere og andre fagfolk, der skal skubbe det store projekt i gang, siger Johannes Baun, som er generalsekretær i Bibelselskabet, i pressemeddelelsen.

På seminaret offentliggjorde Bibelselskabet også det såkaldte princippapir for den nye oversættelse.

Fredag er der blevet præsenteret i alt fire hold og oversættere og to redaktioner for henholdsvis Det Gamle og Det Nye Testamente.

På listen over de forskellige grupper finder man blandt andet teologer, en studielektor i oldgræsk og flere skønlitterære forfattere.

Forfatterne er Anne-Cathrine Riebnitzsky, Rakel Haslund-Gjerrild og Ursula Andkjær Olsen.

Bibelselskabet forventer, at man kan præsentere de første fire prøveoversættelser af den nye bibel i maj 2025.

De første fire tekster, som bliver oversat, er Første Mosebog, Højsangen, Markusevangeliet og Paulus' Brev til Filipperne.

Efter at de første fire tekster kan præsenteres, venter der stadig en længere proces med flere oversættelser, høringer og involvering af offentligheden, skriver Bibelselskabet.

Når den nye bibel er færdig i 2036, er det den første nye autoriserede danske oversættelse siden 1992.

Den autoriserede bibel bruges i folkekirken.

Den nye bibel skal udkomme i 2036, fordi det falder sammen med 500-året for reformationen i Danmark.

Johannes Baun siger i pressemeddelelsen, at Bibelselskabet ser frem til, at de kan præsentere en oversættelse, som ligesom sine forgængere kan holde i 40 til 50 år.

