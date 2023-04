Seniorer fyres oftere end de yngre kolleger i det offentlige

Selv om offentligt ansatte over 50 år udgør 24 procent af medlemmer i Djøf, udgør de godt 37 procent af de fyringssager, fagforeningen registrerede sidste år.

Det skriver Politiken.

Ifølge Djøf-formand Sara Vergo giver det ikke længere mening at tale om tilfældigheder.

- Det er så beskæmmende, at vi ikke er kommet længere, selv om både vi og andre forbund igen og igen har slået alarm og påvist en forskelsbehandling af ældre medarbejdere i det offentlige, der allerede begynder, når folk fylder 50 år, siger hun til Politiken.

Formanden har flere gange bedt om en handlingsplan, der kan gøre op med det billede, fagforeningens undersøgelser fra 2016, 2019, 2020, 2021 og nu 2022 har vist.

Hun mener, at seniorsamtaler og fleksible tilbagetrækningsaftaler skal udbredes mere. Og så skal der oprettes et nationalt videnscenter a la det, der findes i Norge.

Videnscenteret arbejder blandt andet på at give fakta, der kan udfordre og aflive myter om ældre medarbejderes færdigheder og kompetencer.

Desuden skal både offentlige og private virksomheder have pligt til at sikre en øget aldersspredning.

Ifølge finansminister Nicolai Wammen (S), der er øverste chef for de statslige arbejdsgivere, er seniorer værdifulde for staten.

Han siger desuden, at det er vigtigt for regeringen, at de offentligt ansatte over 50 år ikke ser alderen som en barriere. Der er faktisk brug for "gode erfarne kræfter" i en tid, hvor der mangler arbejdskraft.

Fra ministeriet lyder det, at der faktisk er kommet flere seniorer på statens arbejdspladser, hvor andelen af ansatte over 55 år er vokset med knap 2 procentpoint siden 2013 og udgjorde 26 procent i 4. kvartal af 2022.

Fyringssager fra det private fordeler sig jævnt over alle aldersgrupper i Djøf's undersøgelse.

