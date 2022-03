Seniorforsker: Fjernet EU-forbehold kan styrke dansk indflydelse

Det er ikke afgørende at afskaffe EU-forbehold, men det kan være godt med indflydelse, mener seniorforsker.

EU kan på sigt blive en større forsvarspolitisk spiller internationalt set, og derfor er det rettidig omhu at tale om at afskaffe dansk forsvarsforbehold.

Det siger Kristian Søby Kristensen, der er seniorforsker og vicecenterleder ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet.

Som situationen er nu, har Danmark nemlig ikke noget at skulle have sagt på området og har ikke stemmeret i ministerrådet, når forsvarspolitikken behandles.

- Der er nogle veje, der er lukket for dansk forsvars- og sikkerhedspolitik, og de veje kan blive markant mere vigtige i fremtiden, siger Kristian Søby Kristensen.

På et pressemøde søndag aften har statsministeren og lederne af Venstre, De Konservative, SF og De Radikale sagt, at der skal være folkeafstemning 1. juni.

Her kan befolkningen enten stemme for eller imod at afskaffe det danske EU-forsvarsforbehold.

Ifølge Kristian Søby Kristensen er det ikke afgørende for Danmark at sidde med ved bordet i EU, når der træffes beslutninger på forsvarsområdet.

Men den vigtigste forskel ved at afskaffe forbeholdet vil ifølge ham være, at Danmark på lige fod med de øvrige EU-lande kan præge, hvilken vej den europæiske forsvars- og sikkerhedspolitik skal rykke sig.

- Det er det vigtigste, fordi vi lige nu er i en fuldstændigt vanvittig uforudsigelig sikkerhedspolitisk situation i Europa. Der bliver anvendt militærmagt i Europa på en skala, der ikke har været brugt siden Anden Verdenskrig, siger han.

Vicecenterlederen siger, at de europæiske lande er militært svage sammenlignet med både fjender og venner - eksempelvis USA.

Men i sidste uge varslede Tyskland, at landet vil øge sit forsvarsbudget markant som følge af krigen i Ukraine, og det kan ifølge Kristian Søby Kristensen gøre balancen mere ligelig mellem Europa og USA.

- Det kan lægge spor ud til, at drøftelserne om forsvars- og sikkerhedspolitik kan være mere vigtige i EU, end de har været tidligere, fordi der på sigt kan komme en situation med mere bund i den europæiske forsvarsevne, siger han.

EU vil, som Kristian Søby Kristensen ser det, så indgå i et samspil med Nato.

Danmark har fire EU-forbehold. Det er alene forsvarsforbeholdet, der skal til afstemning onsdag den 1. juni. De øvrige forhold gælder euroen, retssamarbejdet og unionsborgerskab.

En fjernelse af forbeholdet vil ifølge seniorforskeren betyde, at Danmark kan deltage i militære EU-operationer samt arbejde med at udvikle militært udstyr.

/ritzau/