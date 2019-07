Seniorforsker: Mette F. skal ikke forvente lyttende Trump

Til september kommer Trump til Danmark. Men han lytter ikke til sine allierede, siger seniorforsker.

Det vil altid være en stor ting at få en amerikansk præsident på statsbesøg i Danmark. Men der vil være begrænset, hvad Danmark kan få ud af præsident Donald Trumps besøg 2.-3. september.

Det vurderer Hans Mouritzen, seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier (Diis).

- Han lytter jo ikke. Selv for Macron, som har besøgt ham i Washington og haft Trump i Paris, nytter det ikke. For han lytter jo ikke til sine allierede.

- Storbritannien har heller ikke haft meget af at lægge sig op af USA. Så man må sige, at det er begrænset, hvad vi får ud af det. Men man vil selvfølgelig altid være glad for pomp og pragt, siger seniorforskeren.

Tirsdag aften fortalte Trump, at han overvejede at komme til Danmark i forbindelse med et besøg i Polen. Og onsdag aften blev det officielt.

Kongehuset oplyser, at han er blevet inviteret af dronning Margrethe. Under sit besøg skal præsidenten mødes med statsminister Mette Frederiksen (S) fremtrædende folk fra erhvervslivet samt Grønland og Færøernes ledere.

I en pressemeddelelse fra Statsministeriet lyder det, at statsminister Mette Frederiksen (S) anser USA som Danmarks "vigtigste og stærkeste allierede i Nato", den transatlantiske forsvarsalliance. Hun vil benytte besøget til at styrke samarbejdet.

Ifølge Hans Mouritzen vil man nok komme til at tale om Danmarks forbrug på Forsvaret. USA er nemlig kritisk over for, at Danmark ikke lever op til at bruge to procent af bnp på forsvarsbudgettet.

- Jeg er sikker på, at man fra dansk side vil prøve at overbevise om, at det ikke er så vigtigt, hvor mange procent af bnp, der går til Forsvaret. Det har ikke mindst USA og Trump kritiseret.

- Men så vil man fra dansk side sige, at vi har været med i så mange militære aktioner i Mellemøsten, hvor vi har bidraget rent praktisk og konkret sammen med amerikanerne, siger Mouritzen.

/ritzau/