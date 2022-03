Rusland vil formentlig reagere hårdt, hvis Finland ender med at søge medlemskab af Nato, vurderer forsker.

Seniorforsker: For Rusland er finsk Nato-medlemskab katastrofalt

Set med russiske øjne er det katastrofalt, at Finland er begyndt at overveje medlemskab af Nato.

Det vurderer Flemming Splidsboel, der er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier (Diis) med fokus på blandt andet russiske forhold.

- Fra russisk side er det en lille katastrofe. Man ser negativt og nok også fjendtligt på det, og man må formode, at der også vil blive reageret skarpt på det.

Han påpeger, at de to lande har tætte bånd, fordi Finland var en del af Rusland frem til 1917. Her erklærede landet sig selvstændigt.

Artiklen fortsætter under annoncen

- De har et tæt forhold, selv om Finland er en suveræn stat. Premierministrene mødes også fast et par gange om året.

- Så at finnerne rykker tættere på Nato gør ondt, og det er dybt problematisk set fra et russisk perspektiv. Af det nuværende russiske styre vil det blive betragtet som en katastrofe, siger han.

Tirsdag skal de politiske partier i Finland drøfte, om landet skal være en del af Nato.

Den finske public service-kanal Yle foretog en rundspørge blandt finnerne, dagen inden at Rusland invaderede Ukraine i forrige uge.

Til spørgsmålet om, hvorvidt Finland bør være medlem af Nato, svarede 53 procent af finnerne ja.

28 procent var imod, mens 19 procent var i tvivl.

Den store andel er et kvantespring i den finske offentlige opinion. Bare tilbage i januar var det kun 30 procent af finnerne, der svarede ja til spørgsmålet.

/ritzau/