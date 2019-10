Ny seniorpension for nedslidte seniorer bliver forsinket

1. januar skulle seniorførtidspensionen afløses af nye regler om seniorpension, men den bliver nu forsinket.

Den nye seniorpension, som skal give nedslidte ret til at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet seks år før andre, kommer alligevel ikke til at træde i kraft fra 1. januar 2020, som der ellers var lagt op til.

Det fremgår af regeringens lovprogram, der er en oversigt over de lovforslag, som regeringen vil fremsætte den kommende tid.

Forsinkelsen skyldes, at lovforslaget, som har til formål at indføre seniorpensionen til nedslidte seniorer, først vil blive fremsat i slutningen af januar. Det får kritik fra De Radikales leder Morten Østergaard, som før valget indgik en aftale med partierne i blå blok om seniorførtidspension.

- Jeg havde gerne set, at vi havde lovgivet nu her, så vi kunne komme i gang fra 1. januar, siger Morten Østergaard.

- Jeg forstår på beskæftigelsesministeren, at han mener, at det ser vanskeligt ud. Hvis det ikke kan være anderledes, så må der jo lovgives, når han er parat til det, siger han.

En løsning kan ifølge Morten Østergaard være, at man laver en lovgivning, så folk alligevel kan få tildelt seniorpension med virkning fra 1. januar.

Seniorpensionen er et resultat af forlig fra maj 2019, som blev indgået mellem den daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti og De Radikale.

Meningen var, da aftalen blev indgået, at seniorførtidspensionen skulle afløses af nye regler om seniorpension ved årsskiftet.

Selv om Socialdemokratiet ikke var med i forliget om en ny seniorpension, har regeringspartiet i det såkaldte forståelsespapir alligevel forpligtet sig til at gennemføre aftalen.

Ifølge aftalen skal man vurderes til maksimalt at kunne arbejde 15 timer om ugen for at få seniorpension. Den enkeltes arbejdsevne skal vurderes på baggrund af det seneste job.

Det er endnu ikke afklaret, hvem der skal foretage helbredsvurderingen – om det er kommunerne, arbejdsmedicinske klinikker eller andre.

