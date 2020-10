Seniorpension og tidlig tilbagetrækning

* Seniorpension er nu målrettet borgere med seks år eller mindre til folkepensionen.

* Den er rettet mod borgere med en tilknytning til arbejdsmarkedet på minimum 20-25 års sammenlagt beskæftigelse og en arbejdsevne på 15 timer om ugen eller mindre.

* Der bliver foretaget en individuel konkret vurdering af borgerens aktuelle arbejdsevne, inden der træffes afgørelse om retten til seniorpension.

* Borgere, som tilkendes seniorpension, modtager en ydelse svarende til satsen for førtidspension frem til folkepensionsalderen.

* Ydelsen er cirka 19.000 kroner om måneden for enlige og 16.200 kroner for gifte/samlevende. Der modregnes ikke for pensionsformue, men for supplerende indtægter fra en selv eller ægtefælle/samlever.

Regeringen har foreslået en tidlig pension. Her kan man trække sig et, to eller tre år tidligere tilbage end ens folkepensionsalder, hvis man har været 42, 43 eller 44 år på arbejdsmarkedet.

Ydelsen er på cirka 13.500 kroner om måneden. Den modregnes ved pensionsformue på over to millioner kroner og ved en arbejdsindtægt på mere end 24.000 kroner årligt. Den er til gengæld ikke afhængig af ægtefælle eller samlevers indkomst.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet, Ritzau og Jyllands-Posten.

