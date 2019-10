Seniorpension - tidligere pension

* VLAK-regeringen, Dansk Folkeparti og De Radikale indgik i maj et forlig om, at den nuværende seniorførtidspension skal erstattes af en ny seniorpension.

* Den skal give ansatte med en arbejdsevne på 15 timer eller mindre om ugen lettere adgang til at forlade arbejdsmarkedet før tid.

* I dag kan de forlade arbejdsmarkedet fem år før den egentlige pensionsalder. Med de nye regler skal de kunne gøre det seks år før.

* Ydelsen under seniorpension svarer til niveauet for førtidspension på 18.875 kroner per måned for enlige og 16.044 per måned for gifte/samlevende (2019).

Det har Socialdemokratiet lovet:

* Nedslidte skal have ret til tidligere pension.

* Man skal have arbejdet i "mere end 40 år" for at komme i betragtning.

* Det er uvist, hvem der ifølge planen skal kunne trække sig tilbage tidligere. Det skal besluttes i samarbejde med arbejdsmarkedets parter.

Kilder: Berlingske, Ritzau

/ritzau/