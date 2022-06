Sensorer sladrer om høj vandstand i underjordiske magasiner

44 steder landet over måles grundvandsstanden time for time, og målgruppen er både boligejere og kommuner.

Vand i kælderen er et problem, som mange husejere kan nikke genkendende til efter en periode med meget regn.

Nu skal en ny hjemmeside hjælpe husejere og kommuner til at afklare, om det kan være indtrængende grundvand, der er på spil.

På grundvandsstanden.dk er der hver time opdaterede målinger fra sensorer placeret ved indtil videre 44 målepunkter landet over.

Planen er, at overvågningen inden årets udgang er udvidet til 100 steder.

Det giver en unik mulighed for at følge med i, hvor højt grundvandet står, forklarer seniorforsker Jacob Kidmose fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

- Som borger kan du gå ind og tjekke, om grundvandsstanden er specielt høj for dit område og bruge det til at finde ud af, om de problemer, du måtte have med indtrængende vand, skyldes grundvandet, siger han.

Grundvandet er det vand, der ligger under jordoverfladen og ned til 400 meters dybde.

Når det har regnet meget, står grundvandet højt. Når det er tørt, står det lavt. Begge dele kan være problematisk.

For eksempel var grundvandsmagasinerne presset i bund efter den varme og tørre sommer i 2018. Det fik nogle vandværker til at bede borgerne om at undlade at vande haverne.

Der er flere steder i Danmark, hvor grundvandet især kan volde problemer, når det står højt.

- Der er forskellige steder i Danmark, hvor man har udfordringer med det terrænnære grundvand, for eksempel i Odense, siger Jacob Kidmose.

Han peger også på Sønderjylland som et sted med udfordringer:

- Et andet sted er Bylderup-Bov, hvor man har store problemer med indtrængende grundvand i kloaksystemerne.

- Om vinteren, når der er høj grundvandsstand, er man nødt til at køre det ekstra vand, der kommer fra indsivende grundvand i kloaksystemerne, væk i tankbiler. Det er ikke særligt smart i forhold til den grønne omstilling.

Indsivende grundvand i kloaksystemerne er ifølge seniorforskeren et problem, som mange kommuner slås med.

- Det betyder, at man så kommer til at rense en hel masse rent grundvand, der strømmer ind og blander sig med det beskidte kloakvand.

Grundvandsovervågningen skal give både borgere og kommuner bedre kort på hånden til at forudse, hvornår problemerne kan opstå.

- Tanken er jo, at man - før man står med problemet - bliver klar over, at nu begynder vi at nærme os et kritisk niveau, siger Jacob Kidmose.

/ritzau/