September blev den varmeste i 149 år i Danmark

September måned har sat ny varmerekord med en middeltemperatur på 16,3 grader – den varmeste, siden målingerne begyndte i 1874.

Middeltemperaturen er den gennemsnitlige temperatur et givent sted i landet.

Middeltemperaturen for en måned beregnes således som gennemsnittet af døgnmiddeltemperaturerne.

Varmerekorden overgår akkurat den tidligere varmerekord, der indtil i år har været delt mellem september 1999, 2006 og 2016.

De tre år landede middeltemperaturen for september på 16,2 grader.

I 2023 har den altså taget et lille nøk opad. Det siger Lars Henriksen, vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

- Stigningen er ikke væsentlig, men varmerekorden giver et praj om, at det rent klimamæssigt gradvist bliver varmere, siger Lars Henriksen.

Den nye varmerekord for september er primært et resultat af en lang periode i starten af september, hvor varm luft fra Sydeuropa strømmede op over Danmark.

- Der har været en tunge af varm luft op over Atlanterhavet, hvor vandtemperaturerne ude vest for De Britiske Øer har været meget højere end normalt. Det er med til at holde på varmen, når vinden kommer fra vest, siger Lars Henriksen.

Fra 4. september til 12. september havde vi ni dage i træk en sommerdag med temperaturer på 25 grader.

Det er ikke tidligere set i dansk vejrhistorie med så mange sommerdage i træk i september.

Middeltemperaturen for de tre sommermåneder tilsammen endte på 16,1 grader.

Kun juni blev med en middeltemperatur på 16,4 grader varmere end septembers 16,3 grader.

Både juli og august var koldere end september.

Ifølge Lars Henriksen viser vejrmodellerne, at dagtemperaturerne for oktober kommer til at ligge mellem 8 og 15 grader og vejret bliver mere ustadigt - dog stadig til den lune side.

