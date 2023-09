September har haft flere sommerdøgn end set i 18 år

September har i Danmark hidtil budt på otte meteorologiske sommerdøgn, hvilket er det højeste antal i 18 år.

Det oplyser DMI.

Og den slags sommervejr er bestemt ikke hverdagskost denne tid på året, lyder det.

- Det er ikke usædvanligt, at vi registrerer meteorologiske sommerdøgn i september, siger DMI’s klimatolog Mikael Scharling.

- Otte sommerdøgn er til gengæld det højeste antal siden 2005, hvilket understreger, at sensommeren har været særlig i år.

I 2005 var der fem sommerdøgn i september. Det var dette år, at vejrstationerne begyndte at opgøre data på den samme måde, som man gør det i dag.

Om den nysatte sommerdøgnsrekord strækker sig længere tilbage end 18 år, er derfor uklart.

Man ved dog, der også tidligere har været et særligt højt antal sommerdøgn. I 1999 var der ni af slagsen.

Og det kan også blive tilfældet i år, hvor måneden langtfra er slut.

- Vi kan komme op på ni sommerdøgn i løbet af tirsdag, da der er chance for, at temperaturen når over 25 grader på Bornholm, siger Mikael Scharling.

Tallet kan også gå hen og blive tocifret, lyder det.

- Vi kan se, at temperaturen går ned de kommende dage, men at den faktisk går op igen i weekenden. Så jeg vil ikke afvise, at der kan komme flere sommerdøgn i den her måned. Men det er svært at sige.

Et meteorologisk sommerdøgn defineres ved, at temperaturen overstiger 25 grader. De seneste 18 år har der i gennemsnit været 1,9 meteorologiske sommerdøgn i september.

Ser man mod de egentlige sommermåneder juli og august, var vejret i år noget køligere. Her var der henholdsvis fem og seks meteorologiske sommerdøgn, oplyser DMI.

/ritzau/