Serum Institut: 30-80 gange flere smittede end tal viser

Statens Serum Institut går ud fra, at antallet af smittede er mellem 30-80 gange højere, end tallene viser.

Tirsdag rundede Danmark 5000 smittede med coronavirus. Men skal man følge Statens Serum Instituts vurdering, så er det antal i virkeligheden mellem 30-80 gange højere.

Det fremgår af en ny statusrapport udgivet af Sundhedsstyrelsen.

Statens Serum Institut går ud fra, at det reelle antal smittede i Danmark er 30-80 gange højere end det antal, der bliver påvist. Antagelsen sker på baggrund af undersøgelser fra blandt andet Tyskland og Island.

Det fremgår desuden, at undersøgelser af 1000 bloddonorer tappet i perioden 1.-3. april i Region Hovedstaden viser, at 3,5 procent af dem har været smittet med coronavirus.

Overføres den statistik til befolkningen, så har 65.000 personer muligvis allerede været smittet 26. marts.

– Det vurderes altså, at mørketallet er betydeligt højere end i det første planlægningsscenarie, og det vurderes fra Statens Serum Instituts side, at der for hvert påvist smittetilfælde frem til 28. marts kan være 30-70, der reelt er smittet, står der blandt andet også i rapporten.

Kåre Mølbak, der er faglig direktør i Statens Serum Institut, bekræfter tirsdag til Berlingske, at mørketallene forventes at være i den størrelse.

- Der er rigtig meget smitte ude i det danske samfund, og der er et kæmpestort mørketal. I de bloddonorundersøgelser, der er lavet, kan man se, at det måske er 70 gange flere, der har haft infektionen, end vi kan se i statistikkerne, siger Kåre Mølbak til Berlingske.

Det har i længere tid været til debat, hvorvidt Danmark har en strategi om flokimmunitet. Altså om man bevidst går efter, at en vis del af befolkningen får smitten og bliver immune. Det vil føre til, at smitten ebber ud.

- Vi har ikke en strategi i Danmark, der handler om flokimmunitet, sagde statsminister Mette Frederiksen (S) mandag.

Og Kåre Mølbak stemmede i:

- Det er ikke en strategi, at folk bliver smittet. Det er en strategi, at folk ikke bliver syge, sagde Kåre Mølbak.

Tirsdag er det også kommet frem, at den delvise åbning af landet 15. april vil betyde endnu flere indlæggelser og flere patienter på intensiv.

Det fremgår af en rapport fra en ekspertgruppe, som Statens Serum Institut har stået i spidsen for.

Den delvise åbning vil betyde, at smittetrykket - hvor mange personer en smittet selv smitter - vil stige til 1,23 fra 1,00.

Det vil føre til, at antallet af indlagte vil stige til 649 almindelige sengepladser. 264 vurderes at skulle på en intensiv afdeling.

I øjeblikket er 127 indlagt på intensiv.

/ritzau/