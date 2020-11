Seruminstitut og minister forsvarer beslutning om minkaflivning

Regional direktør i WHO udtrykker støtter til, at man ud fra forsigtighedsprincip afliver alle mink.

En omfattende masseaflivning af mink er blevet sat i værk, fordi man har set en variant af coronavirus brede sig fra mink til mennesker.

12 personer har vist sig smittet med en den særlige variant kaldet cluster 5.

Men det ligger flere måneder tilbage, og det seneste tilfælde af minkvarianten er fra september.

Derfor har både minkavlere og eksperter sat spørgsmålstegn ved visdommen i at indlede en masseaflivning af mink og indføre særlige restriktioner i syv nordjyske kommuner.

Men Statens Serum Institut forsvarer den risikovurdering, der ligger til grund for den politiske beslutning:

- Vi ved ikke, hvad status er på denne variant (cluster 5, red.). Vi så de sidste tilfælde i slutningen af september måned.

- Vi kan håbe på, hvis vi er heldige, at lige præcis denne cluster ikke findes længere.

- Men vi ved det ikke, før vi har svar på alle prøverne i Nordjylland, siger afdelingschef Tyra Grove Krause på et hasteindkaldt pressemøde i Eigtveds Pakhus i København lørdag eftermiddag.

- Selv hvis den skulle være uddød, er der risiko for at der opstår nye varianter med en fortsat minkavl. Så vil vi kunne se en cluster 6 eller en cluster 7.

- Så jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det er den rigtige beslutning, siger Tyra Grove Krause.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) forsvarer også beslutningen.

- Er der noget, vi har lært, så er det, at de lande, der handler for sent, der kommer situationen ud af kontrol.

- Vi har ikke den luksus, at vi kan vente i ugevis. Vi er nødt til at agere, siger han.

Med på pressemødet er regional direktør i Verdenssundhedsorganisationen (WHO) Hans Kluge.

Han udtrykker opbakning til den danske strategi.

- Det er en drastisk beslutning, regeringen har truffet.

- Hellere være på den sikre side end fortryde det bagefter, siger han på pressemødet.

Hans Kluge roser også Danmark for at dele viden om den nye minkvariant, der af de danske myndigheder anses for en mulig trussel mod en kommende vaccine.

Det er planen, at alle 15 millioner mink i Danmark skal være aflivet senest mandag 16. november.

Lørdag eftermiddag er status, at der er aflivet 1,9 millioner mink.

Torsdag aften meddelte regeringen, at der indføres skærpede restriktioner i syv nordjyske kommuner.

Her opfordres borgerne til så vidt muligt at holde sig inden for kommunegrænsen og lade sig teste.

Det skal medvirke til at kortlægge omfanget af den særlige cluster 5-variant og inddæmme virusset, hvis det fortsat er til stede.

Restriktionerne i Nordjylland gælder frem til 3. december.

/ritzau/