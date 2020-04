Seruminstitut fraråder større åbning af Danmark

Partilederne mødes til forhandlinger om at genåbne Danmark torsdag aften. Institut fraråder stor åbning.

Statens Serum Institut kan ikke anbefale at åbne caféer eller restaurationslivet samt ting som højskoler og efterskoler på grund af udbruddet af coronavirus.

Det fremgår af et notat, som Ritzau har læst. Partilederne mødes torsdag aften klokken 20 til forhandlinger om at genåbne Danmark.

Notatet er dateret 16. april og underskrevet af direktør Kåre Mølbak fra Seruminstituttet.

- Ud fra en realistisk vurdering af danskernes adfærd i fællesskaber kan det på nuværende tidspunkt ikke anbefales ud fra en sundhedsfaglig vurdering at gå så langt, skriver han i notatet.

Det gælder også den del af fritidslivet, der er "baseret på større fællesskaber hvor mennesker kommer i tæt kontakt".

Tirsdag aften holdt statsminister Mette Frederiksen (S) et pressemøde, hvor hun luftede idéen om at åbne landet yderligere. Men hun gik ikke i detaljer, fordi hun ville tage partierne med på råd efter kritik om regeringens sololøb.

Seruminstituttet er blevet bedt om at regne på, hvordan coronavirus ville brede sig i samfundet, hvis man åbnede for forskellige typer erhverv.

I en ekspertrapport fra instituttet, som torsdag aften er sendt til partilederne sammen med notatet, fremgår det, at Danmark kan åbne landet i langt større omfang end hidtil, uden at hospitalsvæsenet bryder sammen.

Men Seruminstituttet kan altså ikke anbefale det.

I rapporten, som Ritzau er i besiddelse af, fremgår en række scenarier for, hvad der vil ske, hvis der bliver åbnet for forskellige typer erhverv.

Det er for eksempel de liberale erhverv som frisører og massører, restauranter og caféer, offentlige kontorarbejdspladser, idræts- og foreningsliv uden tilskuere samt 9.- og 10.-klasse, efterskoler og højskoler.

- Såfremt alle eller halvdelen af den voksne befolkning fortsætter med at holde fysisk afstand som nu, så har vi højst sandsynligt allerede set den maksimal belastning på intensive sengepladser inden for de beregnede aktuelle scenarier, lyder det.

Det altafgørende for at forebygge smitte er, at borgerne holder afstand, lyder det.

Hvis borgerne derimod ophører med at holde fysisk afstand, så ventes der en kraftig stigning i belastningen både på almene og på intensive sengepladser.

Uanset scenariet forventes der et fald frem til starten af maj. Det er først en måned efter lempelsen, at man kan se en effekt på antallet af indlagte.

Barer, diskoteker og natklubber er ikke omfattet af beregningerne.

Kåre Mølbak understreger, at de psykologiske effekter i form af mulig overoptimisme i forbindelse med åbningen af caféer og restauranter ikke indgår i beretningerne.

- Der kan rejses tvivl om, hvorvidt det er muligt at åbne disse virksomheder, samtidig med at der realistisk set holdes afstand.

- Der kan desuden være risiko for superspredning ved begivenheder relateret til idræts- og fritidsliv, foreningsliv, efterskoler og højskoler. Denne risiko indgår heller ikke i modellen, skriver han.

/ritzau/