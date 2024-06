Seruminstitut melder om nyt salmonellaudbrud - peger på oksekød

For anden gang på under en måned er forbrugere i Danmark blevet ramt af salmonellainfektion.

Det nye udbrud omfatter 43 patienter - 27 mænd og 16 kvinder i alderen 3 til 85 år.

Det oplyser Statens Serum Institut (SSI) i en pressemeddelelse, hvor det henviser til egne tal.

- Vi ved, at det faktiske antal syge er langt højere, da ikke alle går til læge eller får taget en prøve. Ved hjælp af undersøgelse af bakterierne kan vi se, at salmonellatypen er helt ens på DNA-niveau, siger epidemiolog Luise Müller fra SSI og fortsætter:

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det betyder, at patienterne er smittet af den samme kilde. Interviews med patienter peger igen på hakket oksekød, som vi så med det seneste udbrud, lyder det videre i pressemeddelelsen.

For under en måned siden blev 64 patienter i Danmark smittet med en salmonellatype, der viste sig at stamme fra hakket oksekød fra England, oplyser SSI.

Det er fortsat uklart, hvor oksekødet i det nye udbrud kommer fra, men myndighederne er i gang med patientinterviews og gennemgang af indkøbsoplysninger.

Her ønsker man at finde fællestræk blandt patienternes indkøb for at forsøge at få "et gennembrud i efterforskningen", oplyser SSI.

- Vi har konstateret, at to tredjedele af de aktuelle patienter enten har smagt på det rå kød eller brugt almindeligt hakket oksekød til tatar. Det vil vi kraftigt fraråde, siger sektionsleder i Fødevarestyrelsen Annette Perge i pressemeddelelsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Årsagen er, at der kan være bakterier i hakket kød, som kan føre til sygdom. Det kan være salmonella, men det kan også være særligt farlige E. coli-bakterier.

Derfor råder Fødevarestyrelsen blandt andet til, at man køber hakket kød, som er specielt beregnet til tatar, hvis man ønsker at spise dette.

Derudover bør man vaske hænder, inden man går i gang med madlavningen og efter at have rørt ved råt kød. Man bør også undgå at smage på råt kød, holde det adskilt fra den spiseklare mad samt gennemstege eller gennemkoge hakket kød.

Som oftest er symptomerne på salmonella milde og går over af sig selv. Hvis man får vedvarende symptomer, bør man henvende sig til sin egen læge, oplyser SSI.

/ritzau/