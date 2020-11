Seruminstitut sad i månedsvis på viden om virus og mink

Forsker ved Harvard undrer sig over, at Danmark ikke lagde coronadata i database fra maj til oktober.

Flere eksperter kritiserer Statens Serum Institut (SSI) for at have siddet på helt afgørende oplysninger om mink og coronavirusset. Det skriver Berlingske.

Data fra den åbne internationale database Gisaid, hvor lande fra hele verden offentliggør virusdata, viser, at Danmark i en periode fra maj til oktober ikke fremlagde én eneste virussekvens, der kunne have givet offentligheden og internationale fagfolk indblik i de fund, der blev gjort i Danmark.

Statens Serum Institut fandt den særlige coronamutation fra mink, cluster 5, i august.

I november blev det meddelt af regeringen, at alle mink i Danmark skulle aflives. Det var først der, at SSI havde fået påvist, at mutationen kunne udøve modstand mod en kommende vaccine.

Kasper Lage, forsker ved Harvard, undrer sig over, at Danmark ikke lagde data ud i fem måneder. Han siger til Berlingske, at Statens Serum Institut "kunne have vundet en masse ved at gøre det".

Cluster 5-mutationen har skabt bekymring hos regeringen og danske sundhedsmyndigheder. Det skyldes, at der er frygt for dens indvirkning på effekten af en kommende coronavaccine.

Det er en stor del af årsagen til, at regeringen traf beslutningen om, at alle mink i Danmark skal aflives, fordi cluster 5 kom fra danske mink.

Det har dog vist sig, at regeringen ikke har grundlag i loven for den beslutning. Den afventer derfor, om et flertal i Folketinget stemmer for at give lovhjemlen.

Professor Mads Albertsen ved Aalborg Universitet hjælper SSI med at analysere data fra Gisaid. Han kaster i Berlingske noget lys over, hvorfor SSI holdt igen med at lægge data frem.

- Vi fik at vide fra SSI og andre, at man var bekymret for, om folk kunne genkendes, fordi der var så få smittede hen over sommeren. Men vi prøvede hele tiden at presse på for at få lov til at lægge data ud, siger han til Berlingske.

Statens Serum Institut har ikke kommenteret kritikken i Berlingske.

Kåre Mølbak, der er faglig direktør i SSI, anbefalede allerede i september, at ansatte på minkfarme og medlemmer af deres husstande isolerede sig socialt.

Det skulle være med til at forhindre voldsomme restriktioner i efteråret som følge af udbrud af coronavirus på minkfarme.

Anbefalingen fra Kåre Mølbak om social isolation af minkansatte blev dog ikke fulgt.

/ritzau/