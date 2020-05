Seruminstitut: Smittetrykket er faldende trods genåbning

Et afgørende parameter i bekæmpelsen af coronavirus bevæger sig i den rigtige retning.

Smittetrykket for coronavirus lå i perioden 19.-24. april på 0,9, men har siden udvist "en faldende tendens".

Det skriver Statens Serum Institut (SSI) i et mailsvar til Ritzau.

Instituttet uddyber dog ikke, hvad smittetrykket præcist ligger på nu, eller hvor meget det falder.

Smittetrykket er et udtryk for, hvor mange andre en person med coronavirus smitter. Hvis det er 0,9, betyder det, at en person med coronavirus gennemsnitligt smitter 0,9 andre.

Smittetrykket er en af de indikatorer, myndighederne holder øje med i forbindelse med genåbningen af landet, hvor fase 2 så småt er påbegyndt.

Tallet har ellers været stigende tidligere i april. Efter at være faldet til under 1,0 ved månedsskiftet fra marts til april, stabiliserede smittetrykket sig i perioden 10.-14. april omkring 0,6.

Siden steg det altså til 0,9.

Statens Serum Institut har flere gange påpeget, at beregningerne for smittetrykket er behæftet med usikkerhed.

/ritzau/