Seruminstituttet ser mildere forløb når vaccinerede smittes

Vi kan ifølge Statens Serum Institut takke vaccinerne for, at antallet af indlagte ikke følger smittetallene.

Omikronvarianten findes nu i 80 procent af de positive coronaprøver.

Det resulterer i et stort antal smittede, men indlæggelserne følger ikke med i samme grad. Og det kan vi i høj grad takke vaccinerne for.

Det er budskabet fra faglig direktør Tyra Grove Krause, Statens Serum Institut, på myndighedernes pressebriefing onsdag om coronasituationen.

- Samlet set kan man sige, at vi har en epidemi i vækst og en epidemi drevet af omikron.

- Vi har langt højere smittetal - fire til fem gange højere end sidste år. Men det er også forventeligt.

- Vi kan tillade os højere smittetal, fordi vi har vaccinerne og er godt beskyttet mod at blive alvorligt syge, siger hun.

4. januar - altså for snart et år siden - nærmede antallet af indlæggelser sig 1000. Dengang var der 2000 bekræftede coronatilfælde.

Onsdag er der 675 indlagte med covid-19, selv om smittetallet nu er 23.228 smittede.

Selv om vaccinerne beskytter mindre over for omikron end delta, giver de alligevel en hæderlig beskyttelse, anfører den faglige direktør.

- Vaccinen giver en beskyttelse på 55 procent mod omikronvarianten lige efter 2. stik og i perioden lige efter 3. stik. Det er lavere end for deltavarianten, og det ser ud til at aftage hurtigere over tid.

- Man er som individ beskyttet mod alvorlig sygdom, hvis man har vaccinen. Man kan godt blive smittet. Men man bliver formentlig ramt i mildere grad og får et kortere forløb, hvor man ikke i så stor udstrækning smitter andre, siger Tyra Grove Krause.

Sandsynligheden for at komme på intensivafdeling er ifølge den faglige direktør også langt mindre, hvis man som vaccineret bliver ramt af covid-19 sammenlignet med uvaccinerede.

Hun forventer, at epidemien topper i løbet af januar.

/ritzau/