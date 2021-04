Servering udenfor åbner med coronapas og lukning klokken 22

Erhvervsministeriet har offentliggjort reglerne for restauranter og caféers udendørs åbning 21. april.

Når restauranter og caféer fra 21. april kan åbne for udendørsservering, ligner reglerne i hovedtræk dem, som var gældende før nedlukningen i december.

Det fremgår af retningslinjerne, som Erhvervsministeriet har offentliggjort torsdag.

En væsentlig ændring er dog, at gæster skal vise coronapas.

Det bliver derudover med et krav om lukketid klokken 22, og stederne bør indrettes, så der kan opretholdes en meters afstand mellem alle gæster ved udendørsservering.

Hvis afstanden ikke er mulig, kan pladser adskilles af eksempelvis plastik eller glas. Gæsterne kan selv vælge at rykke tættere sammen, hvis de i forvejen har nær kontakt, fordi de eksempelvis bor sammen eller er kærester.

Der stilles dog ikke krav om et bestemt areal per gæst, når serveringen foregår udenfor.

Reglen om at gæster skal fremvise et gyldigt coronapas - også ved udendørsservering - er en del af aftalen om rammerne for en genåbning af Danmark fra 22. marts.

Et gyldigt coronapas kan opnås på tre måder: En negativ coronatest, der er maksimalt 72 timer gammel, en overstået infektion eller en fuldført vaccination.

Men oppositionen, Enhedslisten og De Radikale mener alligevel ikke, at der er fornuft i at indføre krav om, at kunder skal vise et gyldigt coronapas ved serveringer udendørs. Det oplyste partierne onsdag til DR.

Ministeriet tager også forbehold for, hvad udfaldet bliver af denne uges forhandlinger om en mulig yderligere genåbning.

Reglerne er dog fremlagt nu, for at branchen kan få afklaring på, hvilke regler den skal følge.

/ritzau/