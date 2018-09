Sex & Samfund: Skoler må forholde sig kritisk til sexkåringer

Skolekulturen skal tjekkes kritisk efter, når elever laver sexkåringer, mener Sex & Samfund.

Der mangler en kritisk vurdering og bevidsthed om, hvad det kan have af konsekvenser for både elever og lærere, når 9. klasseelever nominerer og kårer lærere i kategorier med seksuelle undertoner.

Det mener generalsekretæren i Sex Samfund, Bjarne B. Christensen.

Onsdag skriver Berlingske, at lærere på nogle skoler accepterer, at elever fra 9. klasse kårer dem i kategorier med seksuelle undertoner til afslutningsfesterne.

Det er blandt andet kategorierne "Årets Teacher I'd Like to Fuck", "Årets vil du med mig hjem?" og "Ring, når jeg fylder 18", som lærerne kåres i.

- Skolen, lærerne og vi som samfund må lige stoppe op, tænke os om og lade være med at reproducere gamle ting på den samme måde.

- Jeg synes, at det råber på en langt mere kritisk stillingtagen til, hvad det er for en kultur, vi har. Sådan at skolen spørger sig selv, hvad det er for nogle ritualer, de har, siger Bjarne B. Christensen til Ritzau.

/ritzau/