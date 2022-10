SF afsætter milliarder til velfærdsjob - vil ikke gå på kompromis

Hvordan rekrutterer og fastholder man flere medarbejdere i velfærdssektoren?

Det har flere partier allerede fremlagt forskellige bud på, og nu er det SF's tur.

En halv milliard kroner i 2023 og én milliard kroner årligt fra 2024 skal afsættes til en ny rekrutterings- og fastholdelsespulje, som arbejdsmarkedets parter skal fordele.

Sammen med en tidligere fremlagt ligelønspulje til det offentlige på to milliarder kroner udgør det en pakke, der rangerer på niveau med klimaet og partiets mistrivselspakke ved eventuelle regeringsforhandlinger efter et valg.

- Det er vigtigt, og noget vi ikke går på kompromis med, siger Pia Olsen Dyhr, formand for SF.

- Jeg har virkelig svært ved at se SF komme ud af forhandlinger om et regeringsgrundlag, uden at det er en del af grundlaget.

- Det er fordi, at det her handler om fremtidens velfærdssektor. Hvis vi ikke både sørger for at fastholde dem, der er, men også gøre det attraktivt at blive eksempelvis pædagog, sygeplejerske, sosu-assistent og -medhjælper i fremtiden, så kommer vi til at mangle de mennesker til omsorg af vores børn, ældre og syge, siger Pia Olsen Dyhr.

Men når det kommer til, hvordan SF forestiller sig milliarderne skal bruges på at rekruttere og fastholde, bliver det mindre konkret.

- Jeg synes vi skal afholde os fra på Christiansborg at sige, at vi vil give et konkret beløb til en bestemt faggruppe.

Pia Olsen Dyhr vil dog gerne komme med mulige bud til arbejdsmarkedets parter.

Det kan være elevløn i stedet for SU på praktikdelen af visse uddannelser eller bonus for at gå op på fuld tid, lyder det.

- Jeg synes sådan set også det, at man siger, at hvis du har været rigtig længe på en arbejdsplads, så kan du få en økonomisk gevinst. For vi har brug for de erfarne kræfter derude, siger hun videre.

Til gengæld vil Olsen Dyhr gerne "advare imod den model, som Lars Løkke Rasmussen (M) har lagt frem".

Moderaterne vil afsætte en pulje på 1,625 milliarder kroner i 2023 til et midlertidigt løntillæg, så professionsuddannede sundhedsfaglige medarbejdere kan tjene 2500 mere om måneden.

SF's rekrutterings- og fastholdelsespuljen finansieres i 2023 ved at reducere den såkaldte tillægsbevillingsreserve fra regeringens finanslovsforslag. Fra 2024 foreslås det finansieret ved ændringerne af reglerne for aldersopsparing, der allerede er vedtaget.

