SF angriber Ecco for at sætte profit over døde ukrainske børn

Både skokoncernen Ecco og isoleringsgiganten Rockwool bør skamme sig over deres aktivitet i Rusland, som bekriger Ukraine.

Det mener finansordfører Lisbeth Bech-Nielsen (SF).

Kritikken falder under en debat i Folketingssalen torsdag om regeringens forslag til finanslov.

- Vi må ikke glemme, at der er mænd, kvinder og børn, der slagtes af Putin (Ruslands præsident, Vladimir Putin) lige nu. Vi bliver nødt til at fortsætte vores støtte til Ukraine, for de kæmper også en kamp for alle os andre.

- Jeg vil gerne fra Folketingets talerstol sige noget, der ødelægger den gode stemning. Skam jer Lego, skam jer Rockwool, skam jer, der sætter profit over døde ukrainske børn. I er med til at legitimere Putin.

- Jeg tror, historien vil dømme jer, siger hun.

Efterfølgende har partiets pressetjeneste henvendt sig og gjort opmærksom på, at ordføreren mener Ecco og ikke Lego, der netop har afviklet sine aktiviteter i Rusland.

Ecco og Rockwool har fastholdt deres aktivitet i Rusland trods stigende pres om at følge i fodsporene på stadig flere vestlige virksomheder, der har forladt det russiske marked.

En afsked med Rusland vil være lig med en milliardgave til den russiske stat, og det vil ikke forkorte krigen, mener eksempelvis Rockwool.

Den russiske stat vil sandsynligvis overtage virksomhedernes aktiviteter, hvis de trækker sig, er argumentet. Det er sket for flere andre virksomheder, der har trukket sig.

/ritzau/