SF: Beskat firmaer uden overenskomst med 1000 kroner per ansat

Virksomheder uden overenskomst "profiterer" på den danske model.

Derfor foreslår SF i et nyt udspil, at firmaer, der har valgt ikke at tegne overenskomst, skal pålægges en afgift.

1000 kroner årligt per fuldtidsansat skal der op af kassen, lyder forslaget.

- Vi synes, at de firmaer, der ikke har overenskomst, profiterer af at være en del af et samfund, der har et reguleret arbejdsmarked, siger Karsten Hønge, politisk ordfører for SF.

- Vil de ikke have overenskomst, synes vi, at de skal betale et samfundsbidrag for at få lov at være firma i et land, der har så regulerede forhold. For hvordan skulle de ellers klare sig, hvis de ikke havde de andre at sammenligne sig med?

Karsten Hønge frygter for den danske models fremtid, og derfor kommer SF's forslag, "inden det går galt".

- Det er klart, at når organisationsgraden falder, og overenskomstgraden falder, så er det et spørgsmål om, hvornår brister elastikken? Vi er ved at være på bristepunktet, og derfor bliver vi nødt til nu at sætte ind, inden det falder sammen.

Ifølge Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) er mere end fire ud af fem personer på det danske arbejdsmarked dækket af en overenskomst. Modsat er kun 52 procent medlem af en traditionel fagforening.

I 2000 var cirka 70 procent af lønmodtagerne medlem af en traditionel fagforening.

Tal fra Danmarks Statistik fra maj viser, at i 2021 steg den samlede organiseringsgrad – målt som andelen af fagforeningsmedlemmer ud af den samlede arbejdsstyrke – fra 65,9 procent til 66,2 procent.

Her er de såkaldte gule fagforeninger - de ideologisk alternative fagforeninger - uden for hovedorganisationerne inkluderet.

SF estimerer med, at skatten på virksomheder uden profit kan indbringe omkring 500 millioner kroner om året.

De penge skal blandt andet finansiere et gammelt SF-forslag, der nu fremlægges igen.

Partiet vil øge fradraget for fagforeningskontingent for "overenskomstbærende fagforeninger" og "finde en model for at fjerne det for såkaldte gule fagforeninger", som Karsten Hønge kalder "freeriders" på de traditionelle fagforeningers overenskomster.

Et øget fradrag skal gøre, at flere melder sig ind i traditionelle fagforeninger, håber partiet.

- Den danske model giver kun mening, hvis vi har stærke faglige organisationer både for lønmodtagerne og for arbejdsgiverne, siger Karsten Hønge.

/ritzau/