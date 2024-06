SF bliver det største parti foran Socialdemokratiet

SF blev vært for den største og mest højlydte fest på Christiansborg søndag aften, da partiet fik 17,4 procent af stemmerne ved EU-parlamentsvalget.

Dermed blev SF det største danske parti målt på antal stemmer, viser det endelige valgresultat.

Socialdemokratiet blev næststørst med 15,6 procent af stemmerne. Og dermed får både SF og Socialdemokratiet tre mandater.

SF har fået en fremgang på 4,2 procentpoint sammenlignet med 2019-valget.

Artiklen fortsætter under annoncen

De 17,4 procent er desuden SF's bedste valgresultat nogensinde.

Formand Pia Olsen Dyhr vælger at analysere valgresultatet med de indenrigspolitiske briller på.

- Det vigtigste for mig er, at der er rigtig mange danskere, der har gået op og stemt på SF og sagt, at vi vil have en anden retning for Danmark. Vi vil have et parti, der prioriterer klima, miljø, biodiversitet, men også på den anden side prioriterer vores fælles velfærd i stedet for skattelettelser, siger Pia Olsen Dyhr.

Hun er dog ikke meget for at forholde sig til, at SF blev større end Socialdemokratiet.

- Det er ikke, hvem vi er større end. Vi er jo også større end andre partier. Det, der er afgørende, er, at så mange danskere synes, at SF vil det rigtige for Danmark.

Pia Olsen Dyhr sagde ikke meget om sejren ved SF's valgfest, før hun løb videre rundt i Folketinget for at lykønske kolleger, heriblandt partiformand Mona Juul, som straks sendte roser tilbage til SF-lederen.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Jeg synes, at det er hamrende flot af SF, og der er ingen tvivl om, at under Pias meget hårde ledelse, så ser vi en fremgang her hos SF. Det er fortjent.

- Jeg vil sige for mit vedkommende, at vi har lige præcis et meget stærkt samarbejde omkring den grønne omstilling, og derfor er jeg rigtig glad på SF's vegne, siger Mona Juul.

SF's tre øverste kandidater på listen er spidskandidat Kira Marie Peter-Hansen, tidligere folketingsmedlem Rasmus Nordqvist og tidligere udenrigsminister og partiformand Villy Søvndal.

Socialdemokratiets spidskandidat er Christel Schaldemose, som har siddet i EU-Parlamentet siden 2006. Nummer to og tre på Socialdemokratiets liste, Niels Fuglsang og Marianne Vind, har også siddet i parlamentet i den foregående periode.

/ritzau/