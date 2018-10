SF boykotter åbningsgudstjeneste efter kritik af præst

Præsten, der skal prædike ved åbningsgudstjeneste, kritiseres for at sammenligne homoseksuelle og pædofile

SF boykotter som parti gudstjenesten i forbindelse med åbningen af Folketinget tirsdag.

Det skyldes, at valgmenighedspræsten Morten Kvist skal afholde prædiken.

De seneste dage har han på ny fået kritik for at have sammenlignet homoseksuelle med pædofile.

Udtalelserne er fra 2008, hvor præsten kom i modvind. Nu er kritikken blusset op igen, fordi han skal afholde åbningsgudstjenesten.

Flere af SF's medlemmer går sædvanligvis i kirke og har før deltaget i gudstjenesten. Men det vil de ikke gøre i år.

Det er kulturminister Mette Bock (LA), der har bedt præsten om at prædike. Hun forsvarer valget og kalder hans ret til at udtale sig for "åndsfrihed".

Flere kirkeordførere fra blå blok forsvarer valget, mens kritikken har haglet ned over ministeren fra rød blok.

Det har tidligere været en biskop eller en sognepræst, der indtog prædikestolen.

Men ministeren har valgt valgmenighedspræsten for at markere 150-året for valgmenighedsloven.

Den åbnede op for, at en gruppe kan slutte sig sammen og betale udgifterne til præstens løn og kirkens drift og godkendes som selvstændig menighed.

/ritzau/